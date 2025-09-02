Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Данія пропонує ЄС закрити лазівку для імпорту російського газу після 2027 року – ЗМІ

Олег Павлюк, Іван Д'яконовВівторок, 2 вересня 2025, 00:35
Данія пропонує ЄС закрити лазівку для імпорту російського газу після 2027 року – ЗМІ
Підземне газосховище Касимовське російської держкорпорації "Газпром". Фото: Getty Images

Данія, яка нині головує в Раді Європейського Союзу, запропонувала державам-членам спосіб закрити потенційну лазівку, яка б дозволила імпортувати російський газ після набуття чинності відповідної заборони наприкінці 2027 року.

Джерело: "Європейська правда", Bloomberg з посиланням на відповідний документ данського головування

Деталі: За інформацією Bloomberg, Данія запропонувала зобовʼязати імпортерів газу надавати національним органам влади докази того, що газ не був вироблений в Росії.

Реклама:

У документі данського головування висловлюється особлива стурбованість щодо потоків газу, що надходять через "Турецький потік" – газопровід, що проходить між Росією та Південно-Східною Європою, ідеться в публікації.

"Природний газ, що надходить до Союзу через кордони або інтерконектори між Союзом і Росією або Білоруссю, а також через інтерконектор "Странджа-2" / Малкоклар ("Турецький потік"), вважається експортованим, прямо або опосередковано, з Російської Федерації, якщо не надано однозначних доказів протилежного", – цитує Bloomberg документ.

Пропозиція також передбачає, що постачання російського газу за чинними контрактами терміном менше одного року буде припинене не пізніше 17 червня 2026 року, за винятком країн, що не мають виходу до моря – таких як Угорщина та Словаччина. А заборона на поставки за існуючими довгостроковими угодами набуде чинності до кінця 2027-го, пише Bloomberg.

РЕКЛАМА:

За інформацією агентства, данське головування прагне погодити заборону російського газу серед держав-членів ЄС до жовтня 2025-го, після чого має провести переговори з Європарламентом, аби досягти остаточної угоди до кінця року.

Передісторія:

  • У травні Єврокомісія презентувала дорожню карту повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року, а також мінімізації імпорту російської нафти.
  • Угорщина та Словаччина виступають проти. За даними ЗМІ, певні застереження мають також Франція і Бельгія – два найбільші покупці російського скрапленого природного газу.

ДаніяЄСсанкціїенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія атакувала Суми ударними дронами: є поранені, виникла масштабна пожежа
На фронті 160 боєзіткнень: найбільше окупанти атакували на Покровському напрямку – Генштаб
Корупція при закупівлі РЕБ та дронів: за нардепа Кузнєцова внесли заставу 8 млн
Через атаки РФ на Херсонщині загинув чоловік, ще двоє поранених – на Чернігівщині
Справу про загибель людей біля укриття в Києві відправили на новий розгляд: вирок охоронцю скасували
відеоСили оборони звільнили Новоекономічне на Донеччині та встановили там український стяг 
Усі новини...
Данія
Внесок Данії у виробництво зброї українським ОПК цьогоріч складе біля 1,4 млрд євро
Вінгегор проти UAE Emirates, повернення Ланди. Прев’ю Вуельти-2025
Буденна перемога втомленого Погачара, битва нових зірок за третє місце. Підсумки Тур де Франс-2025
Останні новини
06:27
У Судані щонайменше 1000 людей загинули внаслідок зсуву грунту
05:57
Кім Чен Ин вирушив до Пекіна на військовий парад на бронепоїзді
05:50
тенісКостюк не впоралася з Муховою в боротьбі за чвертьфінал US Open
05:13
Землетрус в Афганістані забрав життя понад 800 людей, щонайменше 2800 поранені
04:48
фотоРосіяни атакували безпілотниками Білу Церкву: є загиблий і поранені
03:05
Росія атакувала Суми ударними дронами: є поранені, виникла масштабна пожежа
02:41
На Одещині росіяни атакували припортову інфраструктуру: виникли пожежі – РДА
02:22
Трамп цього тижня "дуже уважно" розгляне можливість введення санкцій проти Росії – Бессент
01:46
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА
01:22
Росія суттєво збільшує виробництво ракет та іншої зброї за підтримки Північної Кореї та Ірану – МЗС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: