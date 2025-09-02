Росія суттєво збільшує виробництво ракет та іншої зброї за підтримки Північної Кореї та Ірану – МЗС
На позачерговому засіданні Ради Україна – НАТО в штаб-квартирі Альянсу заступник міністра оборони України Сергій Боєв поінформував союзників про суттєве нарощування Росією виробництва озброєння за активної підтримки Північної Кореї та Ірану.
Джерело: Міністерство закордонних справ України
Деталі: Боєв під час онлайн-засідання наголосив, що Росія збільшує обсяги виробництва зброї, зокрема крилатих ракет, дронів і артилерії, за суттєвої допомоги від КНДР та Ірану, що становить загрозу не лише для України, а й для глобальної безпеки.
Заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв доповів про наслідки останніх масованих російських обстрілів: кількість жертв серед цивільних і масштаби руйнувань критичної інфраструктури.
Українські представники закликали союзників надати необхідну Україні допомогу у сфері протиповітряної оборони, зокрема системи Patriot та ракети до них. Окремо наголошувалося на потребі у далекобійних ракетах.
Крім того, союзників закликали збільшувати інвестиції в оборонну промисловість України, зокрема у виробництво дронів.
Представники держав-членів НАТО підтвердили, що й надалі підтримуватимуть Україну та працюватимуть над забезпеченням сталого й своєчасного постачання необхідного озброєння.
З огляду на наближення зими й опалювального сезону союзники запевнили, що надаватимуть Україні всю необхідну підтримку для захисту енергетичної інфраструктури.
Передісторія:
- Глава МЗС Андрій Сибіга раніше зазначив, що це позачергове засідання Ради відбувається на прохання України та у відповідь на нещодавні масовані повітряні атаки Росії.
- Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня Росія здійснила масовану атаку на українські регіони, внаслідок якої сильно постраждала українська столиця.
- Як повідомляла "Європейська правда", внаслідок атаки були пошкоджені Офіс Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та будівля представництва Європейського Союзу.
- Європейська зовнішня служба на чолі з високою представницею ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Каєю Каллас викликала тимчасового повіреного у справах Росії в Євросоюзі через російську атаку на будівлю делегації ЄС у Києві.