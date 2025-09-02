Усі розділи
Росія суттєво збільшує виробництво ракет та іншої зброї за підтримки Північної Кореї та Ірану – МЗС

Іван Д'яконовВівторок, 2 вересня 2025, 01:22
Росія суттєво збільшує виробництво ракет та іншої зброї за підтримки Північної Кореї та Ірану – МЗС
фото: Getty Images

На позачерговому засіданні Ради Україна – НАТО в штаб-квартирі Альянсу заступник міністра оборони України Сергій Боєв поінформував союзників про суттєве нарощування Росією виробництва озброєння за активної підтримки Північної Кореї та Ірану.

Джерело: Міністерство закордонних справ України

Деталі: Боєв під час онлайн-засідання наголосив, що Росія збільшує обсяги виробництва зброї, зокрема крилатих ракет, дронів і артилерії, за суттєвої допомоги від КНДР та Ірану, що становить загрозу не лише для України, а й для глобальної безпеки.

Заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв доповів про наслідки останніх масованих російських обстрілів: кількість жертв серед цивільних і масштаби руйнувань критичної інфраструктури.

Українські представники закликали союзників надати необхідну Україні допомогу у сфері протиповітряної оборони, зокрема системи Patriot та ракети до них. Окремо наголошувалося на потребі у далекобійних ракетах.

Крім того, союзників закликали збільшувати інвестиції в оборонну промисловість України, зокрема у виробництво дронів. 

Представники держав-членів НАТО підтвердили, що й надалі підтримуватимуть Україну та працюватимуть над забезпеченням сталого й своєчасного постачання необхідного озброєння. 

З огляду на наближення зими й опалювального сезону союзники запевнили, що надаватимуть Україні всю необхідну підтримку для захисту енергетичної інфраструктури.

Передісторія:

