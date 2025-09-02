У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА
Вівторок, 2 вересня 2025, 01:46
У ніч на 2 вересня російські окупаційні війська атакують Україну ударними безпілотниками. В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.
Джерело: КМДА, Повітряні сили ЗСУ, мапа тривог
Дослівно КМДА: "УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!"
Реклама:
Деталі: Станом на 01:46 повітряна тривога оголошена в Київській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.