Трамп цього тижня "дуже уважно" розгляне можливість введення санкцій проти Росії – Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Дональда Трампа цього тижня "дуже уважно" розгляне можливість запровадження нових санкцій проти Росії.

Джерело: Бессент в інтерв’ю Fox News

Деталі: Бессент у розмові зі старшим національним кореспондентом Fox News Річем Едсоном заявив, що "всі варіанти залишаються на столі" оскільки російський правитель Володимир Путін продовжив бомбардування України, попри нещодавні переговори про мир.

Реклама:

Пряма мова: "Путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкориджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський перебували в Білому домі, зробив протилежне від того, що сам заявляв. Ба більше, він у мерзенний, ганебний спосіб посилив бомбардування. Тож я думаю, що … усі варіанти залишаються на столі, і ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня".

Передісторія: