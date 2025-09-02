Трамп цього тижня "дуже уважно" розгляне можливість введення санкцій проти Росії – Бессент
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Дональда Трампа цього тижня "дуже уважно" розгляне можливість запровадження нових санкцій проти Росії.
Джерело: Бессент в інтерв’ю Fox News
Деталі: Бессент у розмові зі старшим національним кореспондентом Fox News Річем Едсоном заявив, що "всі варіанти залишаються на столі" оскільки російський правитель Володимир Путін продовжив бомбардування України, попри нещодавні переговори про мир.
Пряма мова: "Путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкориджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський перебували в Білому домі, зробив протилежне від того, що сам заявляв. Ба більше, він у мерзенний, ганебний спосіб посилив бомбардування. Тож я думаю, що … усі варіанти залишаються на столі, і ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня".
Передісторія:
- 18 серпня президент США Дональд Трамп під час зустрічі у США із європейськими лідерами заявив, що "за тиждень-два" стане відомо, чи вдасться досягти мирного договору між Росією і Україною.
- 21 серпня Трамп заявив, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів".
- 25 серпня Трамп заявив, що для Росії "можуть бути дуже серйозні наслідки" і він "вживе рішучих заходів", якщо протягом наступних двох тижнів не буде укладено угоду про припинення бойових дій.
- За даними Axios, Трамп задумується про те, щоб поки облишити зусилля для припинення війни в Україні, а в його оточенні вбачають провину Європи в тому, що Україна не готова до більших поступок задля мирної угоди.