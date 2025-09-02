На Одещині росіяни атакували припортову інфраструктуру: виникли пожежі – РДА
Вівторок, 2 вересня 2025, 02:41
Російські війська атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Внаслідок удару виникли пожежі.
Джерело: Ізмаїльська районна державна адміністрація
Деталі: Як повідомляє Ізмаїльська РДА, атака була спрямована на припортову інфраструктуру.
"Завдяки своєчасному реагуванню на загрозу вдалося запобігти значним руйнуванням та людським жертвам", – наголосили в РДА.
В адміністрації повідомили, що пожежі, які виникли внаслідок атаки, оперативно ліквідовані.