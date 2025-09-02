Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Одещині росіяни атакували припортову інфраструктуру: виникли пожежі – РДА

Іван Д'яконовВівторок, 2 вересня 2025, 02:41
На Одещині росіяни атакували припортову інфраструктуру: виникли пожежі – РДА
Ілюстративне фото: Getty Images

Російські війська атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Внаслідок удару виникли пожежі.

Джерело: Ізмаїльська районна державна адміністрація

Деталі: Як повідомляє Ізмаїльська РДА, атака була спрямована на припортову інфраструктуру. 

Реклама:

"Завдяки своєчасному реагуванню на загрозу вдалося запобігти значним руйнуванням та людським жертвам", – наголосили в РДА.

В адміністрації повідомили, що пожежі, які виникли внаслідок атаки, оперативно ліквідовані.

Одеська областьбезпілотникипорти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія атакувала Суми ударними дронами: є поранені, виникла масштабна пожежа
На фронті 160 боєзіткнень: найбільше окупанти атакували на Покровському напрямку – Генштаб
Корупція при закупівлі РЕБ та дронів: за нардепа Кузнєцова внесли заставу 8 млн
Через атаки РФ на Херсонщині загинув чоловік, ще двоє поранених – на Чернігівщині
Справу про загибель людей біля укриття в Києві відправили на новий розгляд: вирок охоронцю скасували
відеоСили оборони звільнили Новоекономічне на Донеччині та встановили там український стяг 
Усі новини...
Одеська область
В ОВА повідомили про ситуацію з електропостачанням на Одещині після атаки РФ
Росіяни масовано атакували Одещину, є поранена та руйнування
На Одещині пролунали вибухи – ЗМІ
Останні новини
06:27
У Судані щонайменше 1000 людей загинули внаслідок зсуву грунту
05:57
Кім Чен Ин вирушив до Пекіна на військовий парад на бронепоїзді
05:50
тенісКостюк не впоралася з Муховою в боротьбі за чвертьфінал US Open
05:13
Землетрус в Афганістані забрав життя понад 800 людей, щонайменше 2800 поранені
04:48
фотоРосіяни атакували безпілотниками Білу Церкву: є загиблий і поранені
03:05
Росія атакувала Суми ударними дронами: є поранені, виникла масштабна пожежа
02:41
На Одещині росіяни атакували припортову інфраструктуру: виникли пожежі – РДА
02:22
Трамп цього тижня "дуже уважно" розгляне можливість введення санкцій проти Росії – Бессент
01:46
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА
01:22
Росія суттєво збільшує виробництво ракет та іншої зброї за підтримки Північної Кореї та Ірану – МЗС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: