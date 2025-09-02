На Одещині росіяни атакували припортову інфраструктуру: виникли пожежі – РДА

Російські війська атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Внаслідок удару виникли пожежі.

Джерело: Ізмаїльська районна державна адміністрація

Деталі: Як повідомляє Ізмаїльська РДА, атака була спрямована на припортову інфраструктуру.

"Завдяки своєчасному реагуванню на загрозу вдалося запобігти значним руйнуванням та людським жертвам", – наголосили в РДА.

В адміністрації повідомили, що пожежі, які виникли внаслідок атаки, оперативно ліквідовані.