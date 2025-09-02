Усі розділи
Кім Чен Ин вирушив до Пекіна на військовий парад на бронепоїзді

Іван Д'яконовВівторок, 2 вересня 2025, 05:57
Фото: KCNA

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вирушив до Китаю на своєму броньованому поїзді, щоб взяти участь у військовому параді в Пекіні з нагоди річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні.

Джерело: The Guadian з посиланням на північнокорейські державні ЗМІ

Деталі: За даними північнокорейської державної газети Rodong Sinmun, Кім виїхав із Пхеньяна в понеділок і у вівторок вранці перетнув кордон з Китаєм. 

Як зазначає південнокорейське агентство Yonhap, бронепоїзд Кіма рухається зі швидкістю лише 60 км/год і має репутацію "рухомої фортеці". Традиційно північнокорейські лідери віддають перевагу цьому виду транспорту через безпеку та можливість перевозити численну свиту, охорону і необхідні ресурси.

Усередині поїзда облаштовано переговорні кімнати, спальні, кабінет із дерев’яними панелями та шкіряними кріслами.

Фото: KCNA

У середу північнокорейський диктатор разом із китайським головою Сі Цзіньпіном та правителем Росії Володимиром Путіним спостерігатимуть за масштабним військовим парадом у Пекіні.

Це буде перший раз, коли Кім, Сі і Путін, всі ключові суперники США, зберуться на одному майданчику, зазначає видання. 

Дослівно: "Останніми роками зовнішня політика Пхеньяна була зосереджена на Москві, якій КНДР постачала війська та боєприпаси для підтримки війни Росії проти України в обмін на військову та економічну допомогу.

Натомість стосунки з Китаєм зіпсувалися недавньому минулому, однак експерти кажуть, що нинішній візит може стати спробою Кіма відновити зв'язки з головним торговельним партнером і донором Північної Кореї".

