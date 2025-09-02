У Судані щонайменше 1000 людей загинули внаслідок зсуву грунту

Щонайменше 1 000 людей загинули внаслідок зсуву грунту в районі гір Марра на заході Судану.

Джерело: Reuters з посиланням на угруповання "Народна армія визволення Судану"

Деталі: За інформацією угруповання, трагедія сталася 31 серпня після кількох днів інтенсивних дощів. Село, яке опинилося під завалами, було "повністю зрівняне з землею". Повідомляється, що вижила лише одна людина.

Угрупування, яке контролює територію в регіоні Дарфур, звернулася до Організації Об’єднаних Націй та міжнародних гуманітарних організацій із проханням допомогти у пошуку тіл загиблих.

Дослівно: "Рятуючись від війни між суданською армією і парамілітарними "силами швидкої підтримки" в штаті Північний Дарфур, люди шукали притулку в районі гір Марра, де не вистачає продовольства і медикаментів.

Дворічна громадянська війна призвела до того, що понад половина населення опинилася на межі голоду, а мільйони людей покинути свої домівки. Столиця штату Північний Дарфур, місто Ель-Фашир, і надалі перебуває під постійними обстрілами".