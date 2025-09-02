Бельгія заявила про намір визнати Палестину та запровадити санкції проти Ізраїлю

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що країна приєднається до групи країн, які визнають державу Палестина на Генеральній Асамблеї ООН цього місяця і запровадить санкції проти Ізраїлю через війну в Газі.

Джерело: Politico

Деталі: Міністр зазначив, що це станеться лише після того, як ХАМАС звільнить усіх ізраїльських заручників, захоплених під час нападу 7 жовтня 2023 року, а бойовики "більше не відіграватимуть жодної ролі в управлінні Палестиною".

Прево заявив, що санкції Бельгії будуть "жорсткими" і включатимуть: заборону на імпорт продуктів з незаконних поселень, перегляд державних закупівель у ізраїльських компаній, обмеження консульської допомоги громадянам Бельгії, які проживають у таких поселеннях.

Крім того, два ізраїльські міністри, кілька "жорстоких поселенців" та керівники ХАМАСу будуть оголошені "персонами нон грата" в Бельгії. Прево не уточнив прізвища посадовців, однак, за даними видання, йдеться, ймовірно, про міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра та міністра фінансів Бецалеля Смотріча, які вже перебувають під санкціями Великої Британії та інших країн за підбурювання до насильства проти палестинців на Західному березі річки Йордан.

"Мова йде не про санкції проти ізраїльського народу, а про те, щоб їхній уряд поважав міжнародне і гуманітарне право і вживав заходів, щоб спробувати змінити ситуацію на місцях", – сказав Прево.

Дослівно: "Прево також виступив за те, щоб ЄС призупинив дію Угоди про асоціацію з Ізраїлем. Європейська комісія вже пропонувала обмежити її положення щодо досліджень і розробок, оскільки Ізраїль порушив зобов’язання у сфері прав людини. Проте ініціатива досі заблокована через позицію Німеччини, яка виступає проти таких кроків".

Передісторія: