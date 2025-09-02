Усі розділи
Сили оборони України відмінусували ще 800 російських окупантів – Генштаб

Іван Д'яконовВівторок, 2 вересня 2025, 07:04
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 800 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 083 790 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 30.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 083 790 (+800) осіб,
  • танків – 11 156 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23233 (+4) од;
  • артилерійських систем – 32 301 (+53) од;
  • РСЗВ – 1 477 (+1) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55 446 (+170) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 60 488 (+89) од;

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштабросійсько-українська війна
