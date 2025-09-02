Сили оборони України відмінусували ще 800 російських окупантів – Генштаб
Вівторок, 2 вересня 2025, 07:04
За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 800 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні склали 1 083 790 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 30.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 083 790 (+800) осіб,
- танків – 11 156 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23233 (+4) од;
- артилерійських систем – 32 301 (+53) од;
- РСЗВ – 1 477 (+1) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55 446 (+170) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 60 488 (+89) од;
Дані уточнюються.