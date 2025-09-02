Усі розділи
Росія атакувала Україну 150-ма БпЛА: є влучання на 9 локаціях

Ірина БалачукВівторок, 2 вересня 2025, 08:13
Фото з Telegram ДСНС

Від вечора 1 вересня російські окупанти атакували Україну 150-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 120 дронів вдалося знешкодити, решта 30 влучили.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 120 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях".

Деталі: Загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.  

