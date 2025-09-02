У Данії вважають, що розділяти Україну і Молдову на шляху до ЄС "нечесно"

Міністр з європейських справ Данії Марі Б’єрре. Фото з Facebook

Розділяти Молдову і Україну на шляху до ЄС було б нечесно стосовно України, вважає міністр з європейських справ Данії, яка зараз головує у ЄС, Марі Б’єрре.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Б’єрре перед початком неформального міністерського засідання у Копенгагені 2 вересня

Пряма мова міністра: "Причина нового імпульсу у процесі розширення полягає саме в Україні. Це зумовлено повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Було б несправедливо залишити Україну наодинці. Ми повинні рухатися вперед також і з Україною".

Реклама:

Деталі: Вона додала, що говорячи про процес розширення Євросоюзу, "зараз йдеться про безпеку".

Передісторія:

Раніше повідомлялося, що ЄС знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою – без здійснення такого кроку щодо України.

Але пізніше підтримка цієї ідеї знову ослабла.

Читайте також редакційну статтю "ЄвроПравди": Час для переговорів про вступ. ЄС не має ховатися за вето Орбана для покарання України.