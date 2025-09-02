Трамп планує виступити із новою заявою з Білого дому

Президент США Дональд Трамп, згідно з розкладом, виступить із новою заявою з Овального кабінету Білого дому у вівторок, 2 вересня.

Джерело: видання Roll Call, яке спеціалізується на новинах про Конгрес, передає "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що виступ Трампа запланований на 2 вересня о 21.00 за київським часом.

Наразі невідомо, про що саме буде говорити президент США.

