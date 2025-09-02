Усі розділи
Трамп планує виступити із новою заявою з Білого дому

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловВівторок, 2 вересня 2025, 10:02
Трамп планує виступити із новою заявою з Білого дому
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп, згідно з розкладом, виступить із новою заявою з Овального кабінету Білого дому у вівторок, 2 вересня.

Джерело: видання Roll Call, яке спеціалізується на новинах про Конгрес, передає "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що виступ Трампа запланований на 2 вересня о 21.00 за київським часом.

Наразі невідомо, про що саме буде говорити президент США.

 

Що було раніше:

  • 22 серпня міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Владімір Путін зустрінеться з Володимиром Зеленським тільки після підготовки "програми саміту", і наразі таких планів немає.
  • За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів.
  • Зеленський під час спілкування зі ЗМІ 29 серпня нагадав, що у понеділок сплинуть "пару тижнів", які Трамп дав Москві на наступні кроки у рамках перемовин, зокрема організацію двосторонньої зустрічі з Україною, перш ніж повернутись до ідеї санкцій. 

