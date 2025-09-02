Британія ще на 2 роки продовжить підтримку українців, які залишили дім через війну

Велика Британія оголосила, що продовжить програму Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на міністерку внутрішніх справ Британії Іветт Купер

Пряма мова Купер: "Ми продовжимо робити свій внесок, підтримуючи Україну та українців, які були змушені залишити свої домівки через війну".

Деталі: Ukraine Permission Extension надає українцям, які отримали захист у Великій Британії, залишатися в країні у безпечних і легальних умовах.

Також Британія підтвердила готовність надалі надавати гуманітарну допомогу постраждалим від війни: зокрема, організувати лікування для дітей, які зазнали серйозних поранень у секторі Гази, та забезпечити навчання для нової групи студентів-біженців у британських університетах.

