Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія ще на 2 роки продовжить підтримку українців, які залишили дім через війну

Уляна Кричковська, Ірина БалачукВівторок, 2 вересня 2025, 10:56
Британія ще на 2 роки продовжить підтримку українців, які залишили дім через війну
Фото ілюстративне з pixabay.com

Велика Британія оголосила, що продовжить програму Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на міністерку внутрішніх справ Британії Іветт Купер

Пряма мова Купер: "Ми продовжимо робити свій внесок, підтримуючи Україну та українців, які були змушені залишити свої домівки через війну".

Реклама:

Деталі: Ukraine Permission Extension надає українцям, які отримали захист у Великій Британії, залишатися в країні у безпечних і легальних умовах.

Також Британія підтвердила готовність надалі надавати гуманітарну допомогу постраждалим від війни: зокрема, організувати лікування для дітей, які зазнали серйозних поранень у секторі Гази, та забезпечити навчання для нової групи студентів-біженців у британських університетах.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • Раніше німецький канцлер Фрідріх Мерц анонсував запровадження суворіших правил отримання соціальної допомоги.
  • А на думку Штеффена Більгера, парламентського менеджера фракції керівної партії ХДС/ХСС, українські громадяни, які отримують допомогу, повинні погоджуватися на роботу, навіть якщо вона не відповідає їхній професії.

Велика Британіяукраїнці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
СБУ назвала підозру своєму генералу "помстою за затримання співробітників НАБУ"
Генералу СБУ оголосили підозру в незаконному збагаченні
Більшість громадян Євросоюзу за його розширення
Режисерка Наталка Ворожбит заявила, що її доньку не поселили в колегіум УКУ через ЛГБТ-прапор у соцмережі
Фіцо на зустрічі з Путіним заявив, що обговорить із Зеленським удари по енергетиці Росії
Ердоган після розмови з Путіним і Зеленським заявив, що вони "ще не готові" до зустрічі
Усі новини...
Велика Британія
Ферстаппен приймає в гостях: легендарна траса Зандворт, де відбудеться Гран-прі Нідерландів
Британський уряд заборонив ізраїльським чиновникам відвідати виставку озброєнь в Лондоні
Британія готова після війни розвивати співпрацю з Україною щодо космосу і кіберпростору
Останні новини
19:53
Словаччина збільшує імпорт російського газу, щоб "задобрити" Путіна
19:51
Віруюча Оліслагерс, рекордсменка Великої Британії та дочка зірки НФЛ: чим відомі суперниці Магучіх і Левченко
19:49
Макрон зустрінеться з Зеленським 3 вересня в Парижі
19:28
Журналісти заявили про тиск компанії Fire Point після розслідування
19:12
Нацбанк показав курс долара і євро на середу 3 вересня
19:07
Мерц: Путін "можливо, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу"
18:48
СБУ назвала підозру своєму генералу "помстою за затримання співробітників НАБУ"
18:43
Британія може скоро оголосити про нові санкції проти РФ
18:35
За 7 місяців Україна експортувала яєць на понад 103 мільйони доларів
18:23
Канцлер Німеччини пропонує Женеву як місце для переговорів Путіна й Зеленського
Усі новини...
Реклама:
Реклама: