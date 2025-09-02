ЗСУ відбили селище Удачне на Покровському напрямку і підняли український прапор

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля" звільнили селище Удачне на Покровському напрямку Донецької області.

Джерело: відео на сторінках Генштабу в соцмережах

Деталі: Зазначається, що в прямому контакті і за підтримкою засобів ураження було знищено всі опорні пункти ворога.

Реклама:

Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор, додають військові.

Водночас наразі на мапі Deep State частина селища ще позначена як окупована.

РЕКЛАМА:

Передісторія: