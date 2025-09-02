ЗСУ відбили селище Удачне на Покровському напрямку і підняли український прапор
Вівторок, 2 вересня 2025, 11:47
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля" звільнили селище Удачне на Покровському напрямку Донецької області.
Джерело: відео на сторінках Генштабу в соцмережах
Деталі: Зазначається, що в прямому контакті і за підтримкою засобів ураження було знищено всі опорні пункти ворога.
Реклама:
Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор, додають військові.
Водночас наразі на мапі Deep State частина селища ще позначена як окупована.
РЕКЛАМА:
Передісторія:
- У квітні головком Олександр Сирський повідомляв про звільнення близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко.
- Покровський напрямок фронту залишається одним із найгарячіших, ситуація там динамічно змінюється. За добу 1 вересня Сили оборони зупинили там 46 штурмових дій ворога.