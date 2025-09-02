Усі розділи
3-5 вересня в Карпатах пройдуть дощі, на решті території без опадів

Ірина БалачукВівторок, 2 вересня 2025, 12:12

Найближчими днями в Україні очікується тепла та суха погода, невеликі дощі прогнозують лише у Карпатах.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "3-5 вересня без опадів, лише в Карпатському регіоні вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-29°, 3 вересня у південній частині до 32°; на північному сході країни вночі 8-13°, вдень 21-26°".

Деталі: У Києві в середу-п’ятницю без опадів, вночі 13-15°, вдень 24-26°, вітер північно-східний, 3-8 м/с.

погода
