3-5 вересня в Карпатах пройдуть дощі, на решті території без опадів

Найближчими днями в Україні очікується тепла та суха погода, невеликі дощі прогнозують лише у Карпатах.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "3-5 вересня без опадів, лише в Карпатському регіоні вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-29°, 3 вересня у південній частині до 32°; на північному сході країни вночі 8-13°, вдень 21-26°".

Реклама:

Деталі: У Києві в середу-п’ятницю без опадів, вночі 13-15°, вдень 24-26°, вітер північно-східний, 3-8 м/с.