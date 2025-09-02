Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У партії Ле Пен розмріялись про абсолютну більшість у парламенті на тлі політичної кризи

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловВівторок, 2 вересня 2025, 12:28
У партії Ле Пен розмріялись про абсолютну більшість у парламенті на тлі політичної кризи
фото: iStock

У керівництві французької правопопулістської партії "Національне об’єднання" допускають, що можуть здобути навіть абсолютну більшість у новому парламенті у разі дострокових виборів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Деталі: У публікації йдеться, що такий сценарій може запуститися вже наступного тижня, якщо вотум довіри уряду провалиться.

Реклама:

"Зараз французи хочуть стабільності, а ми і є гарантами стабільності", – заявив він.

Політик висловив впевненість, що "Нацоб’єднання" може отримати у новому скликанні парламенту абсолютну більшість на тлі просідання рейтингів більш центристських партій. 

Також Шеню виключив можливість номінування на прем’єрську посаду Марін Ле Пен – з огляду на обвинувальний вирок, який вона оскаржує, і сказав, що кандидатом на прем’єра від партії буде Жордан Барделла. 

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, у Франції знову загострилася політична криза після рішення чинного прем’єра Франсуа Байру винести на розгляд парламенту питання про довіру уряду – на тлі необхідності ухвалювати непопулярні рішення про скорочення видатків.

На відміну від попередніх разів, прогнозують, що цього разу уряд не втримається, і прем’єр визнає ці ризики

Якщо Байру буде змушений піти у відставку, президент Франції Емманюель Макрон може обрати нового прем'єра та знову сформувати нестабільний уряд меншості, або розпустити парламент і провести вибори.

Детальніше на цю тему у статті: "Самогубство" прем’єра: заради чого уряд Франції піде у відставку і які наслідки це матиме

Франціявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У середу на фронті сталось 147 боїв, на чотирьох напрямках – досі тривають
відеоЩонайменше 15 людей загинули в аварії відомого фунікулера у Лісабоні
Зеленський прибув у Францію на саміт "коаліції рішучих"
Електроенергія щороку дорожчатиме на 10-20% з 2026 – прогноз уряду
відеоДружина Медведчука виїхала за кордон у супроводі агента СБУ – розслідувачі
На Волині знайшли застреленим прикордонника
Усі новини...
Франція
У Макрона підтвердили, що "коаліція рішучих" збереться 4 вересня в Парижі
У Франції водій після сварки наїхав на людей: є загиблий та поранені
Макрон і Мерц заявили про перезапуск тісних зв'язків між Францією та Німеччиною
Останні новини
01:30
Лідери Британії та Іспанії уклали угоду про співпрацю після Brexit
00:52
оновленоОкупанти перекривали Кримський міст
00:44
Зеленський у Парижі розповів, чому не можна йти на територіальні поступки Путіну
00:10
ЄС планує подвоїти фінансову підтримку Гренландії
23:53
боксЗанадто рано: Льюїс закликав Ітауму не приймати бій проти Усика
23:52
У середу на фронті сталось 147 боїв, на чотирьох напрямках – досі тривають
23:41
В уряді Польщі привітали обіцянку Трампа не виводити американські війська
23:26
відеоЩонайменше 15 людей загинули в аварії відомого фунікулера у Лісабоні
23:24
Медики Нацгвардії провели унікальну операцію з відновлення вилиці пораненому бійцю
23:18
Новини економіки: рекордна сума "Нацкешбеку", електрика щороку дорожчатиме на 10-20%
Усі новини...
Реклама:
Реклама: