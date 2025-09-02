Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві виявили уламки збитих ворожих дронів

Валентина РоманенкоВівторок, 2 вересня 2025, 14:08
У Києві виявили уламки збитих ворожих дронів
ілюстративне фото поліції

У Києві 2 вересня виявили уламки збитих ворожих безпілотників.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко та очільник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram

Пряма мова Кличка: "За попередньою інформацією, в Дніпровському районі уламок БпЛА впав на зелену зону. Екстрені служби прямують на місце".

Реклама:

Деталі: Ткаченко додав, що інформація щодо падіння уламків збитого дрона у Дніпровському районі перевіряється.

Оновлено: Пізніше представники столичної влади повідомили, що у Дніпровському районі на території дитсадка, який зачинений на ремонт, було виявлено уламки БпЛА.

"На щастя, заклад зачинений на ремонт, ніхто не постраждав. На місці події працює оперативна група", - зазначив Ткаченко.

РЕКЛАМА:

О 15 годині Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, і в Голосіївському районі столиці, на одній з вулиць у центрі міста, виявили уламок повітряної цілі. Пошкоджень будівель поруч немає.

Що передувало: У вівторок вдень у столиці оголошували повітряну тривогу через ворожі безпілотники.

КиївШахедвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У середу на фронті сталось 147 боїв, на чотирьох напрямках – досі тривають
відеоЩонайменше 15 людей загинули в аварії відомого фунікулера у Лісабоні
Зеленський прибув у Францію на саміт "коаліції рішучих"
Електроенергія щороку дорожчатиме на 10-20% з 2026 – прогноз уряду
відеоДружина Медведчука виїхала за кордон у супроводі агента СБУ – розслідувачі
На Волині знайшли застреленим прикордонника
Усі новини...
Київ
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА
Ванат у "Жироні": команда на дні, тренер вірить в українців та ідеальний бізнес від "Динамо"
У Києві та Львові вшановують пам'ять Парубія
Останні новини
01:30
Лідери Британії та Іспанії уклали угоду про співпрацю після Brexit
00:52
оновленоОкупанти перекривали Кримський міст
00:44
Зеленський у Парижі розповів, чому не можна йти на територіальні поступки Путіну
00:10
ЄС планує подвоїти фінансову підтримку Гренландії
23:53
боксЗанадто рано: Льюїс закликав Ітауму не приймати бій проти Усика
23:52
У середу на фронті сталось 147 боїв, на чотирьох напрямках – досі тривають
23:41
В уряді Польщі привітали обіцянку Трампа не виводити американські війська
23:26
відеоЩонайменше 15 людей загинули в аварії відомого фунікулера у Лісабоні
23:24
Медики Нацгвардії провели унікальну операцію з відновлення вилиці пораненому бійцю
23:18
Новини економіки: рекордна сума "Нацкешбеку", електрика щороку дорожчатиме на 10-20%
Усі новини...
Реклама:
Реклама: