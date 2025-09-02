У Києві виявили уламки збитих ворожих дронів
У Києві 2 вересня виявили уламки збитих ворожих безпілотників.
Джерело: мер столиці Віталій Кличко та очільник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram
Пряма мова Кличка: "За попередньою інформацією, в Дніпровському районі уламок БпЛА впав на зелену зону. Екстрені служби прямують на місце".
Деталі: Ткаченко додав, що інформація щодо падіння уламків збитого дрона у Дніпровському районі перевіряється.
Оновлено: Пізніше представники столичної влади повідомили, що у Дніпровському районі на території дитсадка, який зачинений на ремонт, було виявлено уламки БпЛА.
"На щастя, заклад зачинений на ремонт, ніхто не постраждав. На місці події працює оперативна група", - зазначив Ткаченко.
О 15 годині Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, і в Голосіївському районі столиці, на одній з вулиць у центрі міста, виявили уламок повітряної цілі. Пошкоджень будівель поруч немає.
Що передувало: У вівторок вдень у столиці оголошували повітряну тривогу через ворожі безпілотники.