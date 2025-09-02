У невизнаному Придністров'ї влаштували військовий парад до 35-річчя "республіки"

У столиці невизнаного Придністров’я Тирасполі вперше за 4 роки провели військовий парад з нагоди 35-річчя "проголошення республіки".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker

Деталі: Захід відбувся менше ніж за місяць до парламентських виборів у Молдові.

За даними самопроголошеної адміністрації Тирасполя, у "параді" взяли участь понад 1000 військовослужбовців місцевого гарнізону. Центральною площею міста пройшли підрозділи невизнаних структур, а також курсанти і жіночі формування.

Видання акцентує, що ні невизнана адміністрація в Тирасполі, ні преса регіону не надали подробиць про військову техніку, представлену на параді.

У Бюро реінтеграції Молдови заявили, що заплановані та проведені в Тирасполі "маніфестації носять провокаційний характер і спрямовані на підрив суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова в кордонах, визнаних міжнародним співтовариством".

У Бюро додали, що логіка цих подій суперечить не тільки Конституції і принципам міжнародного права, а й "меті мирного врегулювання придністровського конфлікту, викликаючи тривогу через виражений мілітаристський акцент і агресивну індоктринацію".

"У той час як громадяни Республіки Молдова відзначали День незалежності культурними заходами, концертами та художніми виставками, просуваючи дух примирення і миру, в придністровському регіоні набирають силу акції пропаганди ненависті, демонстрації сили, військові навчання. Ці прояви агресії сіють паніку серед жителів і відволікають увагу від нагальних соціально-економічних проблем регіону, які, на тлі нинішньої енергетико-гуманітарної кризи, вимагають швидких і продуманих рішень", – підкреслили в Бюро.

Передісторія:

Раніше в уряді Молдови виключили можливість відкриття виборчих дільниць у Придністровʼї до реінтеграції регіону. Придністровці на майбутніх парламентських виборах у Молдові можуть проголосувати на дільницях, відкритих на правому березі.

