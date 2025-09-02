Усі розділи
Підозрюваний у вбивстві Парубія у коментарі журналістам визнав свою провину

Валентина РоманенкоВівторок, 2 вересня 2025, 13:12
Підозрюваний у вбивстві Парубія у коментарі журналістам визнав свою провину
підозрюваний у вбивстві Парубія в суді 2 вересня. фото hromadske

У коментарі журналістам підозрюваний у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія визнав свою провину.

Джерело: hromadske із зали суду, "Суспільне"

Деталі: Фігурант назвав свої дії "помстою українській владі", а також назвав неправдою інформацію, буцімто російські спецслужби його шантажували.

Підозрюваний також заявив, що чекає якнайшвидшого вироку для себе, аби його обміняли на військовополонених і він зміг знайти тіло свого сина.

Також чоловіка запитали, чому він обрав на роль своє жертви саме Парубія (адже він фактично перебував в опозиції до чинної влади), на що той відповів, що він "був поруч".

"Якщо б я жив у Вінниці, значить був би Пєтя (ймовірно, йдеться про Петра Порошенка – ред.)", – сказав фігурант.

Засідання з обрання запобіжного заходу стартувало о 13:07.

За словами керівника прокуратури Львівської області Миколи Мерета, сторона обвинувачення проситиме безальтернативний запобіжний захід, а саме — тримання під вартою без можливості внесення застави.

Парубійвбивствосуд
