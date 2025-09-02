Усі розділи
Розвідка Британії пояснила, чому росіяни сунуть на Серебрянський ліс

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловВівторок, 2 вересня 2025, 13:45
Розвідка Британії пояснила, чому росіяни сунуть на Серебрянський ліс
Фото: Генштаб ЗСУ, 40 оабр ім. Великого князя Вітовта

За даними Британської розвідки, війська російських загарбників зменшили активність у Харківській та Сумській областях через передислокацію сил, водночас зосереджуючи тиск на Серебрянський ліс, щоб просунутися далі на сході України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на звіт Британської розвідки від 2 вересня

Деталі: Розвідка Британії зазначила, що російська військова активність у Харківській та Сумській областях зменшилася, оскільки російські сухопутні війська передислокували частину своїх сил в інші райони фронту.

Також розвідники зауважили, що це може бути частиною спроби посилити тиск на пріоритетні напрямки, зокрема в Донецькій області.

Водночас вони також відзначили й те, що впродовж останніх двох днів українські Сили оборони успішно провели контрнаступ на захід від Куп'янська, де протягом останнього місяця Росія "досягла значних успіхів у спробах оточення".

 
Скриншот: DeepState

Також розвідники розповіли, що протягом останніх десяти днів у північній частині Донецької області російські війська просунулися вперед і ведуть бої за Серебрянський ліс. Російські війська зміцнили свої позиції вздовж річки Сіверський Донець, зазначили у розвідці.

У Британії вважають, що російські сухопутні війська використовують ліс як часткове укриття від безпілотних літальних апаратів, а їхня кінцева мета – Ямпіль, що знаходиться приблизно за 10 км на захід від їхнього поточного положення. 

"Якщо Ямпіль буде захоплений, він, ймовірно, стане потенційною відправною точкою для атак на місто Лиман", – заявили у розвідці.

 
Скриншот: DeepState

Також вони додали, що Покровський напрямок також залишається пріоритетним для РФ.

"Російські війська використовують різні методи атак, включаючи нальоти на мотоциклах і пробні атаки невеликими групами, намагаючись проникнути в українські позиції", – додали розвідники.

 
Скриншот: DeepState

Що було раніше: Днями розвідка Британії проаналізувала наступальні дії Росії у липні, а раніше заявила, що за 2025 рік РФ втратила 260 тисяч військових загиблими та пораненими.

російсько-українська війнарозвідкаВелика Британія
