Путін запропонував Фіцо перекрити Україні реверс газу і електрики з Європи

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Вівторок, 2 вересня 2025, 16:48
Путін запропонував Фіцо перекрити Україні реверс газу і електрики з Європи
Фіцо. Фото Getty Images

Правитель РФ Володимир Путін запропонував обмежити Україні постачання газу реверсом і електрики з Європи, щоб Київ перестав завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, що веде на Захід.

Джерело: Путін на зустрічі з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо в Пекіні, "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс"

Деталі: Словаччина є одним з основних каналів реверсних поставок газу з Європи в Україну.

"Українська сторона намагається завдати шкоди нам, але завдає шкоди і нашим партнерам. Україна отримує значний обсяг енергоресурсів через своїх сусідів у Східній Європі. Закрийте їм постачання газу реверсом, закрийте їм постачання електроенергії, і вони одразу зрозуміють, що є якісь межі їхньої поведінки у сфері порушення чужих інтересів", – сказав Путін.

Фіцо пообіцяв порушити питання безпеки нафтопроводу "Дружба" на майбутніх переговорах із президентом України Володимиром Зеленським 5 вересня.

Минулого тижня Фіцо заявив, що "не розуміє" атак на нафтопровід "Дружба". Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.

Окрім Фіцо, зустріч з Путіним у Китаї провів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та планує – президент Сербії Александар Вучич. 

СловаччинаПутінФіцоУкраїна
