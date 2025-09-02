Командир "Азовсталі" розкрив нові деталі битви за Маріуполь

Заступник командира 1-го корпусу Національної гвардії "Азов" Святослав "Калина" Паламар розповів в інтерв'ю "Українській правді", як відбувалася битва за "Азовсталь" і місто Маріуполь у 2022 році.

Джерело: інтерв'ю Паламара для УП

Деталі: За словами "Калини", ті події на "Азовсталі" – це символ героїзму українських військових. Оборона Маріуполя була дуже важливою складовою оборони України в цілому в 2022 році. Таким чином українські військові затримали просування ворога на інші напрямки.

Пряма мова: "Можливо, якби ворогу вдалося захопити Маріуполь у коротший термін, то всі ті збройні сили пішли б на Запоріжжя, і там би ситуація була набагато гіршою, ніж та, яка зараз є".

Деталі: Найважчим для нього у битві за Маріуполь, каже Паламар, була втрата побратимів.

Пряма мова: "Було багато чудних речей, яких я би не подумав, що таке може бути. Все, що ти набув за життя, воно відпало на другий план, тобі це просто нецікаво. Гроші, які в тебе були в кишені, не потрібні".

Деталі: "Калина" розповів, як за відсутності інтернету в Маріуполі, захисники "Азовсталі" робили інформаційні листи на папері формату А4, де інформували про ситуацію у "Великій Україні". Вони описували, що відбувається по фронтах, і в тому числі в Маріуполі.

Пряма мова: "І ті листи розходилися як пиріжки. Коли ти на позицію хлопцям давав – це було настільки важливо… (схвильовано добирає слова). Це піднімало моральний дух. Воно було важливо, тому що, наприклад, чиїсь сім'ї були в Запоріжжі, хтось переживав, а що там у Києві, а де що відбувається в інших містах. Я би ніколи не міг подумати, що в XXI столітті надрукована на звичайному листку інформація буде такою цінною".

Деталі: Також заступник командира розповів про вертольотні місії Головного управління розвідки, які постачали тоді на "Азовсталь" боєкомплект, їжу, медикаменти, підкріплення та дорогою назад забирали з території заводу поранених.

Пряма мова: "Ті місії повинні увійти в підручники військової історії. Треба віддати належне армійській авіації, Головному управлінню розвідки, іншим дотичним до цього підрозділам.

Що важливо відзначити? Поставка зброї, NLAW – хлопці підключалися до інтернету і в онлайні вчилися, як на них працювати. Ми західної техніки не отримували до 2022 року. І хлопці прямо вчилися на ходу і доволі ефективно знищували ворожу техніку та їхній особовий склад".

Деталі: За його словами, важливим також було постачання медикаментів, яке "врятувало сотні життів", і евакуація поранених.

Крім того, гелікоптери здійснювали поповнення особовим складом – на "Азовсталь" десантувалися військові.

Пряма мова: "Якщо небезпечно було прилетіти в Маріуполь, то ще небезпечніше було з нього потрапити назад. І хлопці, які прийняли рішення летіти, це реально герої".

Деталі: У день перед виходом з тунелів заводу, розповідає Паламар, військові знищували все, що може використати ворог.

Пряма мова: "Це була ліквідація всього. Телефон, інші засоби зв'язку, уся зброя, знищував речі, які в мене були. І всі інші займалися тим самим. Ми робили все для того, щоб не залишити ворогу нічого. Це флешки, інформація, все що було паперове – все знищували. Ми ж виходили в полон. І не могли нічого там сховати".

