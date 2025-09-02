Більшість громадян Євросоюзу за його розширення
56% громадян Європейського Союзу підтримують ідею його розширення. Такі настрої обумовлені безпековими викликами перед Європою.
Джерело: дані Євробарометра щодо розширення, представлені у Копенгагені єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос, передає "Європейська правда"
Деталі: "Результати підтверджують висхідний тренд громадської підтримки розширення з початку повномасштабної війни в Україні. Турбота про нашу безпеку збільшила підтримку розширення", – зазначила Кос.
Загалом, за її словами, розширення ЄС підтримують 56% опитаних.
Найбільша підтримка спостерігається на півночі Європи, особливо в Данії та Швеції – майже 80%.
Кос також відзначила, що дві третини молодих людей підтримують розширення Євросоюзу.
Марта Кос також розповіла, що на неформальній зустрічі міністрів у європейських справах у Копенгагені йшлося про шляхи просування в переговорах про членство попри двосторонні занепокоєння деяких держав.
Угорщина вихідними повторила, що не погодиться на відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС.