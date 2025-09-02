Втрати ворога на Харківщині зростають: полк "Ахіллес" показав, як горять окупанти

Бійці 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" показали, як знищують противника на чотирьох напрямках Харківщини – в районі Купʼянська, Дворічної, Вовчанська та Мілового.

Джерело: командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко

Деталі: Загальна статистика: у серпні ахіллесівці знищили та уразили 4623 ворожі цілі. Зокрема, підрозділ протиповітряної оборони полку "Ахіллес" збив на 110 ворожих бортів більше, ніж у липні (тобто на 70%). Йдеться як про розвідувальні (типу Supercam, Zala, Орлан, Альбатрос), так і ударні борти (типу Молния, Lancet та ін.).

Також зросла кількість уражень по інших законних військових цілях, в тому числі по особовому складу противника. Ахіллесівці "вивели з ладу" 550 окупантів, що дорівнює 2 піхотним батальйонам. Цей показник на 18% більше, ніж у попередньому місяці.

Контекст: На Куп’янському напрямку ворогу не вдається суттєво просунутися з осені минулого року. Як повідомляє ОСУВ "Дніпро", на цьому напрямку агресор чотири рази здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

Що передувало: 16 серпня росіяни вперше за довгий час вдалися до механізованого штурму Куп’янська Харківської області з застосуванням броньованої техніки з боку лівого берегу річки Оскіл.