Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канцлер Німеччини пропонує Женеву як місце для переговорів Путіна й Зеленського

Іванна Костіна, Тетяна ОлійникВівторок, 2 вересня 2025, 18:23
Канцлер Німеччини пропонує Женеву як місце для переговорів Путіна й Зеленського
Мерц. фото - Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує Женеву як місце проведення переговорів між лідером Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ntv

Деталі: Він рекомендуватиме швейцарське місто як місце проведення такого саміту на конференції "коаліції рішучих" в четвер, заявив Мерц після зустрічі з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер у Берліні.

Реклама:

Вона висловила готовність до проведення такої зустрічі.

Раніше цього дня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його український колега Володимир Зеленський та кремлівський правитель Владімір Путін "ще не готові" до особистої зустрічі.

За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів.

РЕКЛАМА:

Зеленський під час спілкування зі ЗМІ 29 серпня нагадав, що у понеділок сплинуть "пару тижнів", які Трамп дав Москві на наступні кроки у рамках перемовин, зокрема організацію двосторонньої зустрічі з Україною, перш ніж повернутись до ідеї санкцій. 

НімеччинаЗеленськийПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У середу на фронті сталось 147 боїв, на чотирьох напрямках – досі тривають
відеоЩонайменше 15 людей загинули в аварії відомого фунікулера у Лісабоні
Зеленський прибув у Францію на саміт "коаліції рішучих"
Електроенергія щороку дорожчатиме на 10-20% з 2026 – прогноз уряду
відеоДружина Медведчука виїхала за кордон у супроводі агента СБУ – розслідувачі
На Волині знайшли застреленим прикордонника
Усі новини...
Німеччина
Зеленський зустрівся з лідерами двох коаліційних фракцій Бундестагу
Топвійськовий Німеччини вслід за фон дер Ляєн повідомив, що теж стикався з GPS-перешкодами
У Німеччині загинула 16-річна українка: її штовхнули під вантажний потяг
Останні новини
01:30
Лідери Британії та Іспанії уклали угоду про співпрацю після Brexit
00:52
оновленоОкупанти перекривали Кримський міст
00:44
Зеленський у Парижі розповів, чому не можна йти на територіальні поступки Путіну
00:10
ЄС планує подвоїти фінансову підтримку Гренландії
23:53
боксЗанадто рано: Льюїс закликав Ітауму не приймати бій проти Усика
23:52
У середу на фронті сталось 147 боїв, на чотирьох напрямках – досі тривають
23:41
В уряді Польщі привітали обіцянку Трампа не виводити американські війська
23:26
відеоЩонайменше 15 людей загинули в аварії відомого фунікулера у Лісабоні
23:24
Медики Нацгвардії провели унікальну операцію з відновлення вилиці пораненому бійцю
23:18
Новини економіки: рекордна сума "Нацкешбеку", електрика щороку дорожчатиме на 10-20%
Усі новини...
Реклама:
Реклама: