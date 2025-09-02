Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мерц: Путін "можливо, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу"

Іванна Костіна, Тетяна ОлійникВівторок, 2 вересня 2025, 19:07
Мерц: Путін можливо, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу
Мерц. Фото - Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав правителя Росії Володимира Путіна "можливо, найсерйознішим воєнним злочинцем нашого часу".

Джерело: заява Мерца в інтерв'ю телеканалу Sat.1, яке вийде в ефір у вівторок ввечері, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv

Деталі: "Він – воєнний злочинець. Він, можливо, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу, якого ми зараз спостерігаємо у великих масштабах", – сказав Мерц.

Реклама:

"І ми просто зобов'язані чітко знати, як поводитися з воєнними злочинцями. Тут немає місця для поблажливості", – додав він.

На посаді канцлера Мерц вже звинуватив Росію в "серйозних воєнних злочинах" і "тероризмі проти цивільного населення". Однак його особиста характеристика російського лідера як "можливо, найсерйознішого воєнного злочинця нашого часу" є новою.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у зв’язку з незаконним вивезенням дітей з України.

РЕКЛАМА:

МЗС Австрії нещодавно заявило, що країна готова прийняти переговори лідерів України та Росії щодо завершення війни – для цього Відень може провести консультації з Міжнародним кримінальним судом, аби узгодити питання ордера на арешт Владіміра Путіна та уникнути його затримання під час візиту.

ПутінНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У середу на фронті сталось 147 боїв, на чотирьох напрямках – досі тривають
відеоЩонайменше 15 людей загинули в аварії відомого фунікулера у Лісабоні
Зеленський прибув у Францію на саміт "коаліції рішучих"
Електроенергія щороку дорожчатиме на 10-20% з 2026 – прогноз уряду
відеоДружина Медведчука виїхала за кордон у супроводі агента СБУ – розслідувачі
На Волині знайшли застреленим прикордонника
Усі новини...
Путін
Канцлер Німеччини пропонує Женеву як місце для переговорів Путіна й Зеленського
Путін запропонував Фіцо перекрити Україні реверс газу і електрики з Європи
Фіцо вважає, що "усі" телефонуватимуть йому дізнатись деталі розмови з Путіним
Останні новини
01:30
Лідери Британії та Іспанії уклали угоду про співпрацю після Brexit
00:52
оновленоОкупанти перекривали Кримський міст
00:44
Зеленський у Парижі розповів, чому не можна йти на територіальні поступки Путіну
00:10
ЄС планує подвоїти фінансову підтримку Гренландії
23:53
боксЗанадто рано: Льюїс закликав Ітауму не приймати бій проти Усика
23:52
У середу на фронті сталось 147 боїв, на чотирьох напрямках – досі тривають
23:41
В уряді Польщі привітали обіцянку Трампа не виводити американські війська
23:26
відеоЩонайменше 15 людей загинули в аварії відомого фунікулера у Лісабоні
23:24
Медики Нацгвардії провели унікальну операцію з відновлення вилиці пораненому бійцю
23:18
Новини економіки: рекордна сума "Нацкешбеку", електрика щороку дорожчатиме на 10-20%
Усі новини...
Реклама:
Реклама: