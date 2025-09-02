Мерц: Путін "можливо, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав правителя Росії Володимира Путіна "можливо, найсерйознішим воєнним злочинцем нашого часу".

Джерело: заява Мерца в інтерв'ю телеканалу Sat.1, яке вийде в ефір у вівторок ввечері, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv

Деталі: "Він – воєнний злочинець. Він, можливо, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу, якого ми зараз спостерігаємо у великих масштабах", – сказав Мерц.

Реклама:

"І ми просто зобов'язані чітко знати, як поводитися з воєнними злочинцями. Тут немає місця для поблажливості", – додав він.

На посаді канцлера Мерц вже звинуватив Росію в "серйозних воєнних злочинах" і "тероризмі проти цивільного населення". Однак його особиста характеристика російського лідера як "можливо, найсерйознішого воєнного злочинця нашого часу" є новою.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у зв’язку з незаконним вивезенням дітей з України.

РЕКЛАМА:

МЗС Австрії нещодавно заявило, що країна готова прийняти переговори лідерів України та Росії щодо завершення війни – для цього Відень може провести консультації з Міжнародним кримінальним судом, аби узгодити питання ордера на арешт Владіміра Путіна та уникнути його затримання під час візиту.