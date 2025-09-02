Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пашинському на 80 млн грн зменшили заставу

Альона Мазуренко , Валентина РоманенкоВівторок, 2 вересня 2025, 21:42
Пашинському на 80 млн грн зменшили заставу
Пашинський, фото: ЕП

Колишньому народному депутату Сергію Пашинському, який є підозрюваним у справі з реалізації нафтопродуктів Курченка, зменшили заставу із 272,52 до 192,52 мільйона гривень.

Джерело: речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП

Деталі: За словами речниці ВАКС, відповідне рішення Вищий антикорупційний суд ухвалив 27 серпня.

Реклама:

За інформацією "Суспільного", 80 млн гривень різниці повернули заставодавцям: компаніям "Мелітопольський завод автотракторних запчастин", "Українська бронетехніка" і "Радіонікс".

Нагадаємо:

  • Пашинський вийшов із СІЗО під заставу у 272 млн гривень 27 лютого 2024 року — на наступний день після того, як його взяли під варту.
  • 12 лютого 2024 року Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро прийшли з обшуками до колишнього народного депутата Сергія Пашинського у справі про націоналізацію нафтопродуктів олігарха Курченка.
  • Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що спільно з СБУ викрили схему заволодіння нафтопродуктами, через які держава зазнала 967 мільйонів гривень збитків.
  • Про підозру, зокрема, повідомили колишньому народному депутату, т.в.о. глави Адміністрації президента у 2014 році Сергію Пашинському.
  • Фігурант справи "нафтопродуктів Курченка", екснардеп Сергій Пашинський, коментуючи обшуки, заявив, що знав про те, що проти нього "готуються провокації" спецслужбами РФ з метою дискредитації, щоб заблокувати його роботу з організації поставок боєприпасів.

Читайте також: Як заробити на вкраденому. Історія конфіскованих нафтопродуктів Курченка

РЕКЛАМА:

Олександр Кацуба: Товариші з "Народного фронту" націоналізували бензин "Нафтогазу", а не Курченка

Історія нафтопродуктів Курченка. За що Пашинському загрожує до 12 років?

Сергій Пашинський: Я бенефіціар всього українського ВПК

ПашинськийАнтикорупційний судкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоДружина Медведчука виїхала за кордон у супроводі агента СБУ – розслідувачі
фотоВорог зі ствольної артилерії вбив у Костянтинівці 8 мирних мешканців, ще 6 поранено
Нардепи схвалили закон про штрафи посадовцям за неявку на виклик Верховної Ради
Мікрофон випадково записав розмову Путіна і Сі Цзіньпіна, як дожити до 150 років
ЗСУ відкинули росіян біля Товстого на Донеччині – DeepState
Донька Фаріон вимагає від підозрюваного 15 мільйонів грн моральної компенсації
Усі новини...
Пашинський
Справа Пашинського: апеляція ВАКС залишила під вартою основного фігуранта справи
Пашинський вийшов з-під варти під заставу
НАБУ і САП назвали Пашинського фактичним власником Української бронетехніки
Останні новини
19:25
ТЦК: Чоловік вкусив поліцейського під час перевірки документів у Києві
19:04
Україна відреагувала на пропозицію Путіна зустрітись із Зеленським у Москві
18:58
Для старту концесії у порту Чорноморськ вже створюють конкурсну комісію
18:56
Експрем'єр Британії Джонсон розкритикував "огидне" вітання Путіна на Алясці
18:55
Податкова виявила "нереалістично низькі" виторги у ресторанах та кафе
18:53
відеоДружина Медведчука виїхала за кордон у супроводі агента СБУ – розслідувачі
18:50
На Кіровоградщині відновили проїзд пошкодженою ділянкою залізниці
18:36
Україна планує спільне виробництво дронів з Філіппінами – Naval News
18:30
Компенсація вартості української агротехніки: Мінекономіки розподілило кошти
18:19
На Волині знайшли застреленим прикордонника
Усі новини...
Реклама:
Реклама: