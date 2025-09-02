Пашинському на 80 млн грн зменшили заставу

Колишньому народному депутату Сергію Пашинському, який є підозрюваним у справі з реалізації нафтопродуктів Курченка, зменшили заставу із 272,52 до 192,52 мільйона гривень.

Джерело: речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП

Деталі: За словами речниці ВАКС, відповідне рішення Вищий антикорупційний суд ухвалив 27 серпня.

Реклама:

За інформацією "Суспільного", 80 млн гривень різниці повернули заставодавцям: компаніям "Мелітопольський завод автотракторних запчастин", "Українська бронетехніка" і "Радіонікс".

Нагадаємо:

Пашинський вийшов із СІЗО під заставу у 272 млн гривень 27 лютого 2024 року — на наступний день після того, як його взяли під варту.

12 лютого 2024 року Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро прийшли з обшуками до колишнього народного депутата Сергія Пашинського у справі про націоналізацію нафтопродуктів олігарха Курченка.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що спільно з СБУ викрили схему заволодіння нафтопродуктами, через які держава зазнала 967 мільйонів гривень збитків.

Про підозру, зокрема, повідомили колишньому народному депутату, т.в.о. глави Адміністрації президента у 2014 році Сергію Пашинському.

Фігурант справи "нафтопродуктів Курченка", екснардеп Сергій Пашинський, коментуючи обшуки, заявив, що знав про те, що проти нього "готуються провокації" спецслужбами РФ з метою дискредитації, щоб заблокувати його роботу з організації поставок боєприпасів.

Читайте також: Як заробити на вкраденому. Історія конфіскованих нафтопродуктів Курченка

РЕКЛАМА:

Олександр Кацуба: Товариші з "Народного фронту" націоналізували бензин "Нафтогазу", а не Курченка

Історія нафтопродуктів Курченка. За що Пашинському загрожує до 12 років?

Сергій Пашинський: Я бенефіціар всього українського ВПК