Пашинському на 80 млн грн зменшили заставу
Колишньому народному депутату Сергію Пашинському, який є підозрюваним у справі з реалізації нафтопродуктів Курченка, зменшили заставу із 272,52 до 192,52 мільйона гривень.
Джерело: речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП
Деталі: За словами речниці ВАКС, відповідне рішення Вищий антикорупційний суд ухвалив 27 серпня.
За інформацією "Суспільного", 80 млн гривень різниці повернули заставодавцям: компаніям "Мелітопольський завод автотракторних запчастин", "Українська бронетехніка" і "Радіонікс".
Нагадаємо:
- Пашинський вийшов із СІЗО під заставу у 272 млн гривень 27 лютого 2024 року — на наступний день після того, як його взяли під варту.
- 12 лютого 2024 року Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро прийшли з обшуками до колишнього народного депутата Сергія Пашинського у справі про націоналізацію нафтопродуктів олігарха Курченка.
- Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що спільно з СБУ викрили схему заволодіння нафтопродуктами, через які держава зазнала 967 мільйонів гривень збитків.
- Про підозру, зокрема, повідомили колишньому народному депутату, т.в.о. глави Адміністрації президента у 2014 році Сергію Пашинському.
- Фігурант справи "нафтопродуктів Курченка", екснардеп Сергій Пашинський, коментуючи обшуки, заявив, що знав про те, що проти нього "готуються провокації" спецслужбами РФ з метою дискредитації, щоб заблокувати його роботу з організації поставок боєприпасів.
