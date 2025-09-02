На Одещині при спробі втекти за кордон загинув українець: отримав кульове поранення

На Одещині під час спроби незаконно перетнути кордон загинув українець, прикордонники здійснювали попереджувальні постріли – чоловік отримав кульове поранення.

Джерело: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Дослівно: "На Одещині під час переслідування порушників кордону складом прикордонного наряду було здійснено попереджувальні постріли.

До цього виявлені невідомі особи, які рухалися в бік державного рубежу, не реагували на вимогу прикордонників зупинитися.

В подальшому одну особу було затримано в момент подолання інженерного загородження.

Ще одну особу прикордонний наряд виявив без ознак життя. Чоловік мав кульове поранення".

Деталі: Про ситуацію повідомили правоохоронців Нацполіції та ДБР, співробітники яких прибули на місце для з’ясування обставин.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Зокрема правоохоронці вивчають дії складу прикордонного наряду.

Крім того, державною прикордонна служба повідомила, що призначить власне службове розслідування цього випадку.

В ДПСУ також сприятимуть слідчим для встановлення всіх деталей.