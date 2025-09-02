Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Вівторок, 2 вересня 2025, 22:20
Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив про своє розчарування правителем Росії Володимиром Путіним і анонсував "певні дії".

Джерело: Трамп в телефонному коментарі радіоведучому Скоту Дженнінгсу, "Європейська правда"

Деталі: "Я дуже розчарований у ньому, тисячі людей гинуть, росіяни і Україні", – сказав Трамп, повторивши, що ця війна не розпочалася б, якби він був президентом.

Реклама:

"Подивимося, що буде, але я дуже розчарований у президентові Путіні, я можу це сказати. І я буду робити щось, щоб допомогти людям жити. Це не питання України, це щоб люди жили", – зазначив він.

Трамп повторив, що щотижня гинуть сім тисяч військових: "Я думаю, я можу це зупинити і мій обов'язок це зробити".

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур переконаний, що адміністрація США наразі вже менш оптимістична щодо Росії.

РЕКЛАМА:

Як відомо, президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що якщо до вересня жодних зрушень у цьому питанні не відбудеться, Трамп не може залишити без відповіді таку поведінку Кремля.

За даними ЗМІ, Дональд Трамп нібито задумується про те, щоб поки облишити свої зусилля для припинення російсько-української війни – доки сторони "стануть поступливішими", а в його оточенні звинувачують європейських лідерів у тому, що Україна не згодна на більші поступки.

ТрампПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У прифронтовій Костянтинівці припинила роботу остання лікарня
Вбивство Парубія: колишня дружина підозрюваного каже, що він був посварений з загиблим сином
Паліса: Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться
На Одещині при спробі втекти за кордон загинув українець: отримав кульове поранення
Зеленський про атаки БпЛА: Наглість росіян стає все більшою
Фіцо заявив, що хоче передати Зеленському "кілька послань" після зустрічі з Путіним
Усі новини...
Трамп
Трамп планує виступити із новою заявою з Білого дому
Зеленський нагадав, що "два тижні", які Трамп давав Росії, вже спливають
"Нобелівські амбіції" і тарифи розсварили Трампа з прем’єром Індії – NYT
Останні новини
05:01
У Пекіні проходить масштабний військовий парад за участю Путіна і Кім Чен Ина
04:55
У США опублікували понад 30 тисяч документів у справі Епштейна
04:24
оновленоВ Україні оголошено масштабну тривогу: Росія атакує ракетами і дронами
03:59
доповненоРосійський обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру на Кіровоградщині: понад 20 рейсів затримається
03:00
оновленоНа Кіровоградщині внаслідок російської атаки постраждали 5 людей, пошкоджено житлові будинки
02:32
Росія атакувала Київщину дронами: у Вишгороді уламки збитого БпЛА впали між багатоповерхівками
01:58
У прифронтовій Костянтинівці припинила роботу остання лікарня
01:30
спортТачдаун, філд-гол, корнербек і квотербек. Правила американського футболу і не тільки
01:01
доповнено, відеоСША атакували корабель з Венесуели: вбито 11 терористів наркокартелю – Трамп
00:45
На Венеційському фестивалі показали фільм "Чарівник Кремля" із Джудом Лоу у ролі Путіна
Усі новини...
Реклама:
Реклама: