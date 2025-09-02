Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив про своє розчарування правителем Росії Володимиром Путіним і анонсував "певні дії".

Джерело: Трамп в телефонному коментарі радіоведучому Скоту Дженнінгсу, "Європейська правда"

Деталі: "Я дуже розчарований у ньому, тисячі людей гинуть, росіяни і Україні", – сказав Трамп, повторивши, що ця війна не розпочалася б, якби він був президентом.

Реклама:

"Подивимося, що буде, але я дуже розчарований у президентові Путіні, я можу це сказати. І я буду робити щось, щоб допомогти людям жити. Це не питання України, це щоб люди жили", – зазначив він.

Трамп повторив, що щотижня гинуть сім тисяч військових: "Я думаю, я можу це зупинити і мій обов'язок це зробити".

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур переконаний, що адміністрація США наразі вже менш оптимістична щодо Росії.

РЕКЛАМА:

Як відомо, президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що якщо до вересня жодних зрушень у цьому питанні не відбудеться, Трамп не може залишити без відповіді таку поведінку Кремля.

За даними ЗМІ, Дональд Трамп нібито задумується про те, щоб поки облишити свої зусилля для припинення російсько-української війни – доки сторони "стануть поступливішими", а в його оточенні звинувачують європейських лідерів у тому, що Україна не згодна на більші поступки.