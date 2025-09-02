Усі розділи
Паліса: Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться

Тетяна ОлійникВівторок, 2 вересня 2025, 22:21
Паліса: Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться
Павло Паліса. Фото - Суспільне Новини/Олександр Брамський

Заступник керівника Офісу президента України, полковник ЗСУ Павло Паліса розповів, що після припинення вогню мобілізація не припиниться.

Джерело: інтерв’ю Паліси "Суспільному"

Деталі: Він підтвердив, що в Україні немає тієї кількості людей, яка могла б замінити тих людей, які почали службу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Пряма мова: "Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться. Протягом певного часу цей процес іще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності Збройних сил виконувати першочергові завдання.

І за всього бажання, ми не можемо зараз звільнити всіх, хто з 2022 року виконує свої обов'язки, хто воює в складі Сил оборони. Тому що мають бути люди, які прийдуть їм на заміну. Для того, щоб у решті України життя мало такий вигляд, який воно має хоча б зараз. Звісно, мені теж дивно дивитись ролики в соціальних мережах, на яких бачиш: одні воюють, а інші живуть своє життя, як бажають. Мені як військовому боляче дивитись на таке. І тут питання й до самих людей, до суспільства загалом, до виховання".

Деталі: Паліса додав, що триває робота щодо того, як це вирішити. "Не йде мова про те, що когось хочуть загнати у вічне рабство. Навпаки, ми намагаємося вирішити це питання так, щоб не нашкодити обороноздатності. Думаю, незабаром і Міністерство оборони, і Генштаб представлять свій план".

Також, за його словами, за останні чотири місяці в Україні спостерігається стала позитивна динаміка в плані мобілізації.

мобілізаціяросійсько-українська війна
