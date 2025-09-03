У прифронтовій Костянтинівці припинила роботу остання лікарня

Парамедики доставили до лікарні у Костянтинівці 84-річну пацієнтку. 16 серпня 2025 рік. Фото: Getty Images

У Костянтинівці на Донеччині припинила роботу остання лікарня через щоденні російські обстріли та нестачу лікарів. Госпіталізацію тут припинили ще 25 серпня, а останнього пацієнта виписали 28 серпня.

Джерело: директорка Костянтинівської багатопрофільної міської лікарні інтенсивного лікування Олена Руденко в коментарі "Суспільне.Донбас"

Деталі: За словами Олени Руденко, лікарня не може більше працювати через небезпеку для пацієнтів і персоналу.

Реклама:

Пряма мова Руденко: "У нас в місті зараз такі умови, що неможливо вже надавати допомогу. Це дуже небезпечно і для пацієнтів, і для лікарів. По-перше, у нас багато лікарів виїхали, ми вже не можемо надавати допомогу. У нас уже виїхали усі анестезіологи, у нас немає травматологів, у нас хірурги повиїжджали, тому надавати допомогу ми вже не можемо".

Деталі: Завідувач хірургічного відділення Юрій Мишастий розповів, що з весни російська армія почала прицільно обстрілювати лікарню. Дрони влучали в дах і пошкодили перекриття, вибухами вибило вікна та рами. Мишастий був одним з трьох хірургів, що працювали в останні дні. Він евакуювався з Костянтинівки 31 серпня.

До повномасштабного вторгнення лікарня надавала допомогу понад 100 тисячам людей, а після – приймала пацієнтів з Бахмута, Торецька та Часового Яру.

РЕКЛАМА:

У медзакладі нині немає електрики та водопостачання: російські удари знищили генератори й пошкодили комунікації. Також відсутній інтернет і зв’язок.

За словами директорки, до повномасштабного вторгнення у лікарні працювали 750 співробітників. Тут діяли терапевтичне, хірургічне, педіатричне відділення, пологовий будинок, гінекологія та ЛОР-відділення. А вже на початку серпня у лікарні залишались 15 лікарів.

Руденко наголосила, що її лікарня – остання, яка працювала у місті. Раніше закрилися обласна, інфекційна та психіатрична лікарні, а 12 серпня перестала працювати й "швидка допомога".

Тепер усіх пацієнтів із міста парамедики вивозять до Дружківки.

"У нас останні дні було до 70 пацієнтів на ліжках: інсультні хворі, тяжкі терапевтичні випадки, хірургічні патології, поранені. Ми були форпостом для Торецька, Бахмута й Часового Яру", – розповіла Руденко.

Начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов повідомив, що машини "швидкої допомоги" більше не заїжджають у місто. Поранених звідти евакуюють парамедики поліції та підрозділу "Білий янгол".

Пряма мова Горбунова: "Швидка допомога ще доїжджає до міста, але не заїжджає всередину. Просто вже не одну "швидку" допомогу спалили. Просто люди фізично вже не можуть, звільняються, бояться їздити. Тому що будь-який транспортний засіб, який їде, особливо, якщо це "швидка", ДСНС, щось велике, якась техніка, одразу ураження дронами йде".

Деталі: За його словами, російські війська щодня атакують Костянтинівку дронами, б’ють по лікарні, пунктах видачі води та гуманітарної допомоги. У місті нині залишаються близько 6 500 людей.