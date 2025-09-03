Росія атакувала Київщину дронами: у Вишгороді уламки збитого БпЛА впали між багатоповерхівками
Середа, 3 вересня 2025, 02:32
В ніч на 3 вересня Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Київській області. У Вишгороді уламки збитого дрона впали біля житлових будинків та спричинили пожежу.
Джерело: начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник
Деталі: За словами Калашника, уламки безпілотника впали між багатоповерхівками у Вишгороді. Від удару пошкоджено один автомобіль і вибито шибки у будинках.
На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.
"Попередньо без потерпілих", – повідомив Калашник.
Передісторія:
