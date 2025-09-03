Усі розділи
Росія атакувала Київщину дронами: у Вишгороді уламки збитого БпЛА впали між багатоповерхівками

Іван Д'яконовСереда, 3 вересня 2025, 02:32
Росія атакувала Київщину дронами: у Вишгороді уламки збитого БпЛА впали між багатоповерхівками
Ілюстративне фото: Getty Images

В ніч на 3 вересня Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Київській області. У Вишгороді уламки збитого дрона впали біля житлових будинків та спричинили пожежу.

Джерело: начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник

Деталі: За словами Калашника, уламки безпілотника впали між багатоповерхівками у Вишгороді. Від удару пошкоджено один автомобіль і вибито шибки у будинках.

На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. 

"Попередньо без потерпілих", – повідомив Калашник.

Передісторія: 

Київська областьбезпілотникипожежаповітряна тривога
