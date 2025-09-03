Росія масовано атакувала Україну ударними БпЛА: в Києві пролунали вибухи
Середа, 3 вересня 2025, 00:32
В ніч на 3 серпня російські війська здійснила чергову масовану атаку на Україну ударними безпілотниками. В Києві пролунали вибухи. В Деснянському районі столиці зафіксовано падіння БпЛА.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, начальник КМВА Тимур Ткаченко, мапа тривог
Пряма мова Ткаченка: "У Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо без пожежі та руйнувань, служби прямують на місце".
Деталі: Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України. Влада закликає громадян терміново прослідувати в укриття до завершення небезпеки.
Передісторія:
- Увечері вівторка в Києві втретє від початку доби оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників, в місті було чутно вибухи.