Росія масовано атакувала Україну ударними БпЛА: в Києві пролунали вибухи

В ніч на 3 серпня російські війська здійснила чергову масовану атаку на Україну ударними безпілотниками. В Києві пролунали вибухи. В Деснянському районі столиці зафіксовано падіння БпЛА.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, начальник КМВА Тимур Ткаченко, мапа тривог

Пряма мова Ткаченка: "У Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо без пожежі та руйнувань, служби прямують на місце".

Деталі: Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України. Влада закликає громадян терміново прослідувати в укриття до завершення небезпеки.

Передісторія: