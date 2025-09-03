Усі розділи
Росія масовано атакувала Україну ударними БпЛА: в Києві пролунали вибухи

Іван Д'яконовСереда, 3 вересня 2025, 00:32
Росія масовано атакувала Україну ударними БпЛА: в Києві пролунали вибухи
Мапа: alerts.in.ua

В ніч на 3 серпня російські війська здійснила чергову масовану атаку на Україну ударними безпілотниками. В Києві пролунали вибухи. В Деснянському районі столиці зафіксовано падіння БпЛА.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, начальник КМВА Тимур Ткаченко, мапа тривог

Пряма мова Ткаченка: "У Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. Попередньо без пожежі та руйнувань, служби прямують на місце".

Деталі: Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України. Влада закликає громадян терміново прослідувати в укриття до завершення небезпеки.

Передісторія: 

КиївбезпілотникивибухППО
