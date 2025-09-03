Росія атакувала 502-ма дронами і 24-ма ракетами: є влучання на 14 локаціях

Від вечора 2 вересня російські окупанти завдали комбінованого удару по території України із застосуванням 502 БпЛА, а також 24 ракет повітряного та морського базування.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 451 повітряну ціль: 430 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів; 14 крилатих ракет "Калібр"; 7 крилатих ракет Х-101. Зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях".

Деталі: Повітряні сили наголосили, що ворожа атака триває, в повітряному просторі є ще декілька російських БпЛА.

Також повідомляється, що дрони загарбники запускали з напрямків російських міст Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ і з мису Чауда, що в окупованому Криму. 16 крилатих ракет "Калібр" росіяни запустили з акваторії Чорного моря, а 8 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області та Краснодарського краю РФ.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", – підсумували у Повітряних силах.