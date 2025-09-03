На фронті 166 зіткнень з ворогом, з них 39 на Покровському напрямку – Генштаб

На фронті за минулу добу загалом зафіксовано 166 бойових зіткнень з ворогом, з них 39 штурмових дій агресора На Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Минулої доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіабомб та здійснив 282 артилерійські обстріли, зокрема дванадцять – із реактивних систем залпового вогню.

Реклама:

На Південно-Слобожанському напрямку військові зупинили 10 атак противника в районах населених пунктів Красне Перше та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку відбулося дванадцять атак загарбників. Оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, а також у бік населеного пункту Моначинівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Діброва та в бік населених пунктів Дронівка й Дробишеве.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 17 атак противника поблизу Григорівки, Виїмки, Серебрянки та Федорівки.

На Краматорському напрямку відбулося 4 бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись у напрямку населених пунктів Ступочки та Предтечине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 7 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Торецьк, Плещіївка, Попів Яр, Яблунівка, Полтавка.

На Покровському напрямку захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Маяк, Нове Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Вільне, Родинське, Молодецьке та у бік Покровська й Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 28 атак у районах населених пунктів Іванівка, Новохатське, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Шевченко, Обратне та в бік Комишувахи.

На Придніпровському напрямку оборонці успішно зупинили 3 ворожі атаки у напрямку населеного пункту Антонівка.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, пункт управління та артилерійський засіб противника.