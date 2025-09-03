Железняк: Полтавська ОВА розікрала щонайменше 200 мільйонів на фортифікаціях на Донеччині

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що у 2024 році Полтавська ОВА уклала контракти на понад 370 млн грн для будівництва фортифікацій на Донеччині, однак замість укріплень були зведені "декорації", а щонайменше 200 млн грн розкрадено через фіктивні схеми.

Джерело: Ярослав Железняк

Деталі: За словами Железняка, у лютому 2024 року Полтавська ОВА підписала 16 контрактів із компанією "ЕНКІ Констракшн", яка закуповувала матеріали через посередника – "Пріум Актив". Зокрема, для фронту замовили понад 13 600 протитанкових пірамід по 2161 грн за штуку, тоді як сам посередник купував їх у чотири рази дешевше – по 541 грн. Лише на цій позиції переплата могла скласти понад 22 млн грн.

Подібні завищення були і з іншими матеріалами: деревину, яку "Пріум Актив" купив за 1,3 млн грн, державі перепродали вже за 8 млн. Схема повторювалася із бетоном, арматурою, піском та іншими позиціями.

Найбільші зловживання, за словами Железняка, стосувалися фіктивних послуг на понад 200 млн грн. Він оприлюднив записи розмов, де керівник "Пріум Актив" Павло Литовченко та заступник директора департаменту будівництва Полтавської ОВА Віталій Кулинич обговорюють схеми ухилення від сплати ПДВ. У змові також брали участь в.о. начальника управління капбудівництва Сергій Сизько та інші посадовці.

Железняк підкреслив, що ключову роль у схемі відігравав тодішній голова Полтавської ОВА Філіп Пронін – однокласник віцепрем’єра Олексія Кулеби. Після скандалу з фортифікаціями Пронін отримав посаду у Держфінмоніторингу, а його заступник також обійняв нову роботу у столиці.

Також компанії, які брали участь у схемах, уникнули відповідальності й отримали нові контракти від Мінвідновлення та на будівництво доріг у Полтавській області на суму понад 1 млрд грн.

