РФ вдарила по житлових будинках у Дружківці: поранено 7 людей, серед них 16-річна дівчина

У ніч на 3 вересня російські війська обстріляли Дружківку з РСЗВ "Смерч", поціливши у багатоквартирні житлові будинки. Поранення дістали семеро цивільних, серед них неповнолітня.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "3 вересня 2025 року о 00:30 російські війська обстріляли Дружківку з використанням РСЗВ "Смерч". Під прицілом окупантів опинились багатоквартирні житлові будинки".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що у власних помешканнях поранення дістали четверо чоловіків віком 42, 49, 51 та 76 років, дві жінки 65 і 71 року та 16-річна дівчина. Серед потерпілих – подружжя, його сестра та племінник.

фото: Донецька обласна прокуратура

У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, струс головного мозку та контузії. Усім надано медичну допомогу.

Також окупанти пошкодили п’ять житлових будинків.

РЕКЛАМА:

фото: Донецька обласна прокуратура

Краматорська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).