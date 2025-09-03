Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Загибель українця на кордоні: в ДБР заявили, що наряд відкривав вогонь у бік утікачів

Станіслав ПогоріловСереда, 3 вересня 2025, 11:06
Загибель українця на кордоні: в ДБР заявили, що наряд відкривав вогонь у бік утікачів
фото: "Мілітарний"

Прикордонний наряд на українсько-молдовському кордоні відкривав попереджувальний вогонь у бік двох військовозобов’язаних, які намагались незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на Одещині 1 вересня. За фактом загибелі одного з втікачів Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "За попередніми даними, 1 вересня близько 18-ї години прикордонний наряд під час патрулювання кордону помітив двох чоловіків, які перелазили захисні споруди та рухалися у бік Молдови. На законні вимоги правоохоронців зупинитися вони не відреагували. Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Іншого чоловіка прикордонники затримали на місці.

В ДБР повідомили, що загиблим виявився 23-річний харків’янин, при якому були паспорт для виїзду за кордон та особисті речі.

У межах зареєстрованого кримінального провадження слідчі ДБР оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснювалися постріли. Допитано прикордонників та свідків події.

РЕКЛАМА:

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії.

Що було раніше: Перед цим Південне регіональне управління Держприкордонслужби повідомляло, що на Одещині під час спроби незаконно перетнути кордон загинув українець.

ДБРкордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У середу на фронті сталось 147 боїв, на чотирьох напрямках – досі тривають
відеоЩонайменше 15 людей загинули в аварії відомого фунікулера у Лісабоні
Зеленський прибув у Францію на саміт "коаліції рішучих"
Електроенергія щороку дорожчатиме на 10-20% з 2026 – прогноз уряду
відеоДружина Медведчука виїхала за кордон у супроводі агента СБУ – розслідувачі
На Волині знайшли застреленим прикордонника
Усі новини...
ДБР
Судитимуть екскерівника Хмельницької окружної прокуратури, який незаконно отримав інвалідність
ДБР: Поліцейський перевозив "ухилянтів" до кордону під виглядом спецпризначенців
Привласнив кошти на будівництві пожежного депо: екскерівнику ДСНС Київщини оголосили підозру
Останні новини
01:30
Лідери Британії та Іспанії уклали угоду про співпрацю після Brexit
00:52
оновленоОкупанти перекривали Кримський міст
00:44
Зеленський у Парижі розповів, чому не можна йти на територіальні поступки Путіну
00:10
ЄС планує подвоїти фінансову підтримку Гренландії
23:53
боксЗанадто рано: Льюїс закликав Ітауму не приймати бій проти Усика
23:52
У середу на фронті сталось 147 боїв, на чотирьох напрямках – досі тривають
23:41
В уряді Польщі привітали обіцянку Трампа не виводити американські війська
23:26
відеоЩонайменше 15 людей загинули в аварії відомого фунікулера у Лісабоні
23:24
Медики Нацгвардії провели унікальну операцію з відновлення вилиці пораненому бійцю
23:18
Новини економіки: рекордна сума "Нацкешбеку", електрика щороку дорожчатиме на 10-20%
Усі новини...
Реклама:
Реклама: