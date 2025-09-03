Загибель українця на кордоні: в ДБР заявили, що наряд відкривав вогонь у бік утікачів

Прикордонний наряд на українсько-молдовському кордоні відкривав попереджувальний вогонь у бік двох військовозобов’язаних, які намагались незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на Одещині 1 вересня. За фактом загибелі одного з втікачів Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "За попередніми даними, 1 вересня близько 18-ї години прикордонний наряд під час патрулювання кордону помітив двох чоловіків, які перелазили захисні споруди та рухалися у бік Молдови. На законні вимоги правоохоронців зупинитися вони не відреагували. Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників".

Деталі: Повідомляється, що згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Іншого чоловіка прикордонники затримали на місці.

В ДБР повідомили, що загиблим виявився 23-річний харків’янин, при якому були паспорт для виїзду за кордон та особисті речі.

У межах зареєстрованого кримінального провадження слідчі ДБР оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснювалися постріли. Допитано прикордонників та свідків події.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії.

Що було раніше: Перед цим Південне регіональне управління Держприкордонслужби повідомляло, що на Одещині під час спроби незаконно перетнути кордон загинув українець.