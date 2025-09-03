Зеленський 3 вересня відвідає Данію і Францію

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на протязі 3 вересня відвідає Данію та Францію, де обговорить "сильні заходи тиску" на Росію.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Саме про необхідність сильних заходів тиску (на РФ – ред.) будемо говорити з партнерами цими днями. Вже за кілька годин – Данія, саміт Україна – держави Північної Європи та Балтії. Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля".

Деталі: За його словами, також готується "формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США". Президент наголосив, що на кожен російський удар потрібна реальна відповідь.