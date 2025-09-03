Гілі у Києві відвідав пошкоджену російським ударом будівлю Британської ради

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі піл час візиту до Києва 3 вересня відвідав місце російського удару, внаслідок якого у ніч на 28 вересня було пошкоджено будівлю Британської ради.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Великої Британії в соцмережі Х

Дослівно: "Сьогодні в Києві міністр оборони Джон Гілі на власні очі побачив збитки, завдані будівлі Британської ради російськими ударами минулого тижня, одними з найсмертоносніших за всю війну".

Деталі: Як відомо, у ніч проти 28 серпня Росія завдала масованого авіаційного удару по українській столиці, внаслідок чого постраждала будівля Британської ради.

Повідомляли, що внаслідок атаки постраждав співробітник Британської ради.

We will not jeopardise the peace by forgetting about the war.



A war Putin continues to wage.



We will not jeopardise the peace by forgetting about the war.



A war Putin continues to wage.



Today in Kyiv the Defence Secretary @JohnHealey_MP saw first hand the damage inflicted on the @BritishCouncil building by Russian strikes last week, some of the deadliest of the war. pic.twitter.com/ZmfDbHwsmn September 3, 2025

Що було раніше: