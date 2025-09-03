Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Гілі у Києві відвідав пошкоджену російським ударом будівлю Британської ради

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 3 вересня 2025, 12:49
Гілі у Києві відвідав пошкоджену російським ударом будівлю Британської ради
Джон Гілі, фото: Міноборон Великої Британії

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі піл час візиту до Києва 3 вересня відвідав місце російського удару, внаслідок якого у ніч на 28 вересня було пошкоджено будівлю Британської ради.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Великої Британії в соцмережі Х

Дослівно: "Сьогодні в Києві міністр оборони Джон Гілі на власні очі побачив збитки, завдані будівлі Британської ради російськими ударами минулого тижня, одними з найсмертоносніших за всю війну".

Реклама:

Деталі: Як відомо, у ніч проти 28 серпня Росія завдала масованого авіаційного удару по українській столиці, внаслідок чого постраждала будівля Британської ради.

Повідомляли, що внаслідок атаки постраждав співробітник Британської ради.

Що було раніше:

  • Російський удар по Києву, внаслідок якого була пошкоджена будівля Британської ради, засудив прем’єр-міністр Британії Кір Стармер.
  • Через масовану атаку російський посол у Великій Британії Андрєй Келін був викликаний до Міністерства закордонних справ.

Велика БританіяУкраїнаросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп каже про розмову з Путіним "найближчим часом" і про "хороший діалог" з ним
У МОН заявили, що зробили вступну кампанію до вишів "недружньою до ухилянтів"
Українець загинув внаслідок аварії фунікулера у Португалії
Ешелонована "антишахедна" система: Сирський розпорядився посилити роботу дронів-перехоплювачів
Окупанти до 16 років засудили адміністраторів телеграм-каналів затриманих у Мелітополі
Макрон: 26 країн готові або надіслати контингент в Україну, або надати певні засоби
Усі новини...
Велика Британія
Британія наклала санкції на причетних до депортації українських дітей росіян, серед них мати Кадирова
Міністр оборони Великої Британії приїхав у Київ
"Ліверпуль" без гальм, "Реал" та "Арсенал" у збитках, "Мілан" забув нападника: усе, що ви не знали про трансферне літо
Останні новини
04:38
Трамп каже про розмову з Путіним "найближчим часом" і про "хороший діалог" з ним
03:50
З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали всіх дітей – МВА
02:58
У п’ятницю Трамп перейменує Міноборони США на Міністерство війни – Fox News
02:00
У Дніпрі пролунали вибухи – ЗМІ
01:50
відеоВ російській Рязані горить НПЗ після атаки дронів – соцмережі
00:59
У США стартує новий сезон НФЛ: прогнози і фаворити
00:58
ЄС в ООН: Переговорам між Росією та Україною повинне передувати припинення вогню
00:08
Ізраїль не пускатиме до себе Макрона, якщо він не передумає визнавати Палестину
23:55
фотоBihus.Info знайшли в "колишньої" дружини головного кіберполіцейського країни дорогоцінне майно
23:50
Що треба знати про кавун: 9 фактів від дієтолога
Усі новини...
Реклама:
Реклама: