Очільник МВС призначив своїм заступником бойового офіцера з особливим функціоналом

Валентина РоманенкоСереда, 3 вересня 2025, 13:06
Очільник МВС призначив своїм заступником бойового офіцера з особливим функціоналом
Сергій Науменко. фото з Facebook офіцера

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко призначив своїм заступником полковника поліції Сергія Науменка – офіцера з багаторічним досвідом служби та бойових дій.

Джерело: Клименко в соцмережах

Пряма мова: "Його команда аеророзвідки, сформована в перші дні повномасштабної війни, допомогла вчасно виявити ворога на підступах до Києва та сприяла успішній обороні столиці. Попри отримане поранення під час артобстрілу в Рубіжному, Сергій Науменко продовжив виконувати завдання. Брав участь у боях у Сіверськодонецьку, Лисичанську, Ізюмі, Балаклії, Куп’янську, Вугледарі, Марʼїнці і  Бахмуті".

Деталі: За словами міністра, новий заступник бере на себе відповідальність за такі напрямки діяльності МВС:

  • формування та реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;
  • координацію реалізації повноважень Міністра у військово-політичному та адміністративному керівництві Національною гвардією України;
  • функціонування та розвиток єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту у діяльності Нацполіції, Держприкордонслужби, ДСНС та НГУ.

Також у сфері його відповідальності – вдосконалення законодавства у межах компетенції, організація застосування авіаційних та безпілотних підрозділів, розвиток підготовки льотного складу та координація діяльності авіаційних підприємств у сфері управління МВС.

МВС
