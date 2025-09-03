Британія наклала санкції на причетних до депортації українських дітей росіян, серед них мати Кадирова

Уряд Британії запровадив санкцій проти осіб, які примусово депортують, індоктринують та мілітаризують українських дітей, серед яких мати підконтрольного Кремлю керівника Чечні Рамзана Кадирова.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву уряду країни

Деталі: Зазначається, що санкції запроваджуються проти осіб, які "здійснюють огидну політику Росії з депортації, індоктринації та мілітаризації українських дітей".

Серед них: вісім осіб та три організації, пов'язані з російською державою. Сюди входять такі організації, як: фонд Ахмата Кадирова, який проводить програми перевиховання українських дітей та підлітків, піддаючи їх мілітаристській підготовці.

Аймані Несієвна Кадирова, президент фонду і мати пов'язаного з Кремлем чеченського силовика Рамзана Кадирова, також потрапила під санкції сьогодні.

Також під санкції потрапив Валерій Майоров, керівник "Центру підліткових програм", організації РФ, яка має на меті налаштувати дітей на тимчасово окупованих територіях України проти України і натомість виховати у них патріотизм до Росії та російських цінностей.

"Ця заява з'явилася на тлі того, що дані воєнної розвідки свідчать про те, що Росія проводить тривалу політику русифікації на незаконно тимчасово окупованих територіях України, прагнучи викорінити українську культурну ідентичність та державність", – заявили у пресслужбі уряду.

У Британії наголосили, що згідно із звітами ООН РФ запровадила російську навчальну програму в школах на тимчасово окупованих територіях та впровадила навчання, яке готує дітей до російської військової служби.

Зазнається, що наразі понад 19,5 тисяч українських дітей були примусово переміщені або депортовані російською владою до Росії та тимчасово окупованих територій України. З них приблизно 6 тисяч українських дітей були переміщені до мережі таборів перевиховання.

"Кремлівська політика примусових депортацій, індоктринації та мілітаризації українських дітей є огидною і демонструє глибину розбещеності, до якої готовий дійти президент Путін, щоб знищити українську мову, культуру та ідентичність. Жодна дитина не повинна бути пішаком війни, і саме тому ми притягаємо винних до відповідальності", – заявив міністр закордонних справ Британії Девід Ламмі.

