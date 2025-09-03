Усі розділи
Боєць ЗСУ обдурив окупантів, прикинувся солдатом РФ і ліквідував двох росіян 

Анастасія ПроцСереда, 3 вересня 2025, 14:05
Боєць ЗСУ обдурив окупантів, прикинувся солдатом РФ і ліквідував двох росіян 
скрин з відео

Боєць 425-го окремого штурмового полку "Скеля", з яким раніше був втрачений зв’язок, прикинувся російським військовим і ліквідував двох окупантів.

Джерело: відео 425-го окремого штурмового полку "Скеля"

Деталі: У полку уточнили, що йдеться про бійця, з яким раніше був втрачений зв’язок.

На відео видно, як військовий іде дорогою, а за ним рухаються двоє окупантів.

Спершу він прикинувся російським військовим, щоб ввести ворогів в оману. Ті сприйняли його за "свого" і продовжили рух поруч. Коли ж український боєць дочекався слушного моменту, він відкрив вогонь і ліквідував обох.

Нагадаємо: 

