Боєць ЗСУ обдурив окупантів, прикинувся солдатом РФ і ліквідував двох росіян
Середа, 3 вересня 2025, 14:05
Боєць 425-го окремого штурмового полку "Скеля", з яким раніше був втрачений зв’язок, прикинувся російським військовим і ліквідував двох окупантів.
Джерело: відео 425-го окремого штурмового полку "Скеля"
Деталі: У полку уточнили, що йдеться про бійця, з яким раніше був втрачений зв’язок.
На відео видно, як військовий іде дорогою, а за ним рухаються двоє окупантів.
Спершу він прикинувся російським військовим, щоб ввести ворогів в оману. Ті сприйняли його за "свого" і продовжили рух поруч. Коли ж український боєць дочекався слушного моменту, він відкрив вогонь і ліквідував обох.
