У Німеччині заявили, що Трамп може взяти участь у саміті "коаліції рішучих"

Представник німецького уряду Штефан Корнеліус заявив, що президент США Дональд Трамп може взяти участь у саміті "коаліції рішучих" в четвер, 4 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ntv

Деталі: За його словами, відповідна підготовка до можливої участі Трампа наразі триває.

"Коаліція рішучих", до якої входять близько 30 переважно європейських держав, зустрінеться у гібридному форматі у четвер вранці. За даними урядових джерел, канцлер Фрідріх Мерц візьме участь у ній по відеозв'язку.

Наразі невідомо, кого очікують у Парижі разом із президентом України Володимиром Зеленським.

Найближча зустріч "коаліції рішучих" запланована на 4 вересня у Парижі. Президент України особисто буде присутній на ній, а напередодні проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав "коаліцію рішучих" розпочати планування конкретної роботи щодо можливого відправлення миротворців до України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив очікування в середу, 3 вересня, що на саміті "коаліції рішучих" наступного дня або незабаром після нього можна буде отримати чіткі відповіді щодо того, які гарантії безпеки Європа може запропонувати Києву.