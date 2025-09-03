Усі розділи
Ворог зі ствольної артилерії вбив у Костянтинівці 8 мирних мешканців, ще 6 поранено

Валентина РоманенкоСереда, 3 вересня 2025, 17:08
Ворог зі ствольної артилерії вбив у Костянтинівці 8 мирних мешканців, ще 6 поранено
наслідки обстрілу Костянтинівки 3.09.25. фото Донецької облпрокуратури

Російські окупанти обстріляли у середу зі ствольної артилерії Костянтинівку, вбивши 8 та  поранивши 6 цивільних.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: 3 вересня в період часу з 10:30 по 11:50 російські війська обстрілювали Костянтинівку зі ствольної артилерії. Ціллю для окупантів став житловий мікрорайон. В результаті ворожих атак загинули троє 46, 72, 74-річних жінок та п’ятеро чоловіків. Також тілесні ушкодження дістали 6 жителів. Їх доставлено до лікарні. Постраждалі перебували за місцем мешкання, на вулиці та в магазині.

фото прокуратури
 
фото прокуратури

У населеному пункті пошкоджено приватний та багатоквартирні будинки, фасад магазину, торговельні павільйони.

Остаточні наслідки встановлюються.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину.

