Путін заявив, що Україна має провести референдум стосовно територій

Євген КізіловСереда, 3 вересня 2025, 17:31
Путін заявив, що Україна має провести референдум стосовно територій
фото: Getty Images

Правитель Кремля Володимир Путін стверджує, що Україна повинна провести референдум щодо приналежності її територій Росії або Україні.

Джерело: Путін на пресконференції в Пекіні

Деталі: За його словами, якщо влада України "хоче бути легітимною і брати повноцінну участь у процесах врегулювання", вона "повинна насамперед провести референдум".

Пряма мова: "Відповідно до Конституції України питання щодо територій, будь-які, вирішуються тільки на референдумі".

Деталі: При цьому Путін вважає, що для проведення такого референдуму в Україні необхідно скасувати воєнний стан.

Очільник Кремля знову висловив переконання, що Володимир Зеленський нібито нелегітимний президент України, оскільки термін його обов'язків сплив, і буцімто воєнний стан у країні не дає йому право лишатися на цій посаді.

Що передувало:

  • Зустріч лідерів України і РФ була головною темою обговорень США, Європи та України після саміту на Алясці, але у Кремлі всіляко ухиляються від її проведення.
  • За даними ЗМІ, Дональд Трамп нібито задумується про те, щоб поки облишити свої зусилля для припинення російсько-української війни – доки сторони "стануть поступливішими".

Путінросійсько-українська війнамирреферендум
