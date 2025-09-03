Путін заявив, що Україна має провести референдум стосовно територій

Правитель Кремля Володимир Путін стверджує, що Україна повинна провести референдум щодо приналежності її територій Росії або Україні.

Джерело: Путін на пресконференції в Пекіні

Деталі: За його словами, якщо влада України "хоче бути легітимною і брати повноцінну участь у процесах врегулювання", вона "повинна насамперед провести референдум".

Пряма мова: "Відповідно до Конституції України питання щодо територій, будь-які, вирішуються тільки на референдумі".

Деталі: При цьому Путін вважає, що для проведення такого референдуму в Україні необхідно скасувати воєнний стан.

Очільник Кремля знову висловив переконання, що Володимир Зеленський нібито нелегітимний президент України, оскільки термін його обов'язків сплив, і буцімто воєнний стан у країні не дає йому право лишатися на цій посаді.

Що передувало: