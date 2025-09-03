Путін заявив, що Україна має провести референдум стосовно територій
Правитель Кремля Володимир Путін стверджує, що Україна повинна провести референдум щодо приналежності її територій Росії або Україні.
Джерело: Путін на пресконференції в Пекіні
Деталі: За його словами, якщо влада України "хоче бути легітимною і брати повноцінну участь у процесах врегулювання", вона "повинна насамперед провести референдум".
Пряма мова: "Відповідно до Конституції України питання щодо територій, будь-які, вирішуються тільки на референдумі".
Деталі: При цьому Путін вважає, що для проведення такого референдуму в Україні необхідно скасувати воєнний стан.
Очільник Кремля знову висловив переконання, що Володимир Зеленський нібито нелегітимний президент України, оскільки термін його обов'язків сплив, і буцімто воєнний стан у країні не дає йому право лишатися на цій посаді.
Що передувало:
- Зустріч лідерів України і РФ була головною темою обговорень США, Європи та України після саміту на Алясці, але у Кремлі всіляко ухиляються від її проведення.
- За даними ЗМІ, Дональд Трамп нібито задумується про те, щоб поки облишити свої зусилля для припинення російсько-української війни – доки сторони "стануть поступливішими".