На Волині знайшли застреленим прикордонника

Валентина РоманенкоСереда, 3 вересня 2025, 18:19
На Волині знайшли застреленим прикордонника
фото ДБР

На прикордонній заставі у Волинській області знайшли застреленим військовослужбовця-прикордонника, розпочато службове розслідування.

Джерело: Волинська регіональна телерадіокомпанія "Аверс" із посиланням на анонімні джерела, речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко у коментарі "Українській правді", Державне бюро розслідувань

Деталі: Місцеві журналісти повідомили, що інцидент стався 2 вересня в селі Рівне, неподалік українсько-польського кордону. За їхніми даними, застрелений – головний сержант, помічник начальника відділу з логістики Луцького прикордонного загону віком близько 36 років.

Про смертельну подію на лінію 102 повідомив штаб-сержант. Нібито прикордонник вчинив самогубство: вистрелив собі у скроню і помер на місці.

У Прикордонній службі підтвердили інформацію про загибель їхнього співробітника, наразі тривають слідчі дії.

Пряма мова Демченка: "В одному з підрозділів Волинського прикордонного загону було виявлено військовослужбовця без ознак життя. Поряд знаходилася штатна зброя.

На місце викликано медиків та правоохоронні органи. Наразі проводяться слідчі дії.

В свою чергу за даним фактом Волинським прикордонним загоном розпочато службове розслідування".

Оновлено: В ДБР повідомили, що їхні працівники розпочали досудове розслідування за фактом загибелі військовослужбовця Державної прикордонної служби, який ніс службу на державному кордоні.

Зазначається, що після повідомлення на лінію "102" слідчі ДБР спільно з Національною поліцією виїхали на місце події та провели першочергові слідчо-розшукові дії: оглянули місце, опитали свідків, вилучили речі, які можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні. Також призначено судово-медичну експертизу та експертизу зброї.

Подію попередньо кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Наразі слідчі перевіряють усі версії, зокрема ймовірність самогубства.

Прикордонна службанадзвичайна подіяВолинська область
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
