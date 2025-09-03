Дружина Медведчука виїхала за кордон у супроводі агента СБУ – розслідувачі

Дружина політика Віктора Медведчука Оксана Марченко 18 лютого 2022 року перетнула українсько-білоруський кордон у супроводі чоловіка, який був агентом СБУ, йдеться у журналістському розслідування.

Джерело: "Слідства.Інфо"

Деталі: Журналісти встановили особи всіх, хто супроводжував колишню українську телеведучу під час виїзду з України. Серед них виявився Валерій Туз, який, за інформацією джерел видання у податковій, ніколи офіційно не працював у охоронній фірмі родини Медведчука.

Натомість з четвертого кварталу 2022 року по другий квартал 2024-го отримував зарплату від Служби безпеки України.

Видання з посиланням на співрозмовників інформує, що Туз був подвійним агентом і до офіційного працевлаштування співпрацював із СБУ.

Дослівно: "Це колишній охоронець Віктора Медведчука. Це людина, яка допомогла затримати його, коли Медведчук намагався втекти. Потім він певний час пропрацював у Службі безпеки. І далі з ним припинили співпрацю. Або, можливо, у нього тепер є якісь інші завдання, не знаю. Ця людина була подвійним агентом".

Деталі: Підтвердити цю інформацію в Службі безпеки журналістам не вдалося, там відповіли, що "зазначена особа не є співробітником СБУ".

Інший охоронець, що супроводжував Марченко в Білорусь, Віталій Д., під час листування із журналістами зазначив: "Вибачте, по цій особі (Оксані Марченко – Ред.) ви від мене нічого не дізнаєтеся. Пройшло досить багато часу і є певні законодавчі норми на розголошення державної таємниці".

У Службі безпеки України не надали відповіді, чи знали, що Оксана Марченко планує покинути територію України у супроводі "подвійного агента" Туза.

Журналісти зателефонували самому Тузу, однак він, коли почув питання, кинув слухавку та на подальші дзвінки не відповідав.