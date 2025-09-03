Україна відреагувала на пропозицію Путіна зустрітись із Зеленським у Москві

Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав "неприйнятною" пропозицію очільника Кремля Владіміра Путіна зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.

Джерело: допис Сибіги на Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Сибіга прокоментував заяву Путіна на пресконференції в Пекіні в середу, де той запросив Володимира Зеленського на зустріч у Москву.

Очільник МЗС нагадав, що вже щонайменше сім країн готові прийняти саміт Україна-Росія, серед яких – "Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина та три країни Перської затоки".

"Це серйозні пропозиції, і президент Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент. Однак Путін продовжує гратися з усіма, роблячи свідомо неприйнятні пропозиції", – додав він.

Сибіга написав, що тільки посилення тиску може змусити Росію "нарешті серйозно поставитися до мирного процесу".

Нагадаємо, 22 серпня міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Владімір Путін зустрінеться з Володимиром Зеленським тільки після підготовки "програми саміту", і наразі таких планів немає.

За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів.

Напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його український колега Володимир Зеленський та кремлівський правитель Владімір Путін "ще не готові" до особистої зустрічі.