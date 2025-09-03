Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна відреагувала на пропозицію Путіна зустрітись із Зеленським у Москві

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 3 вересня 2025, 19:04
Україна відреагувала на пропозицію Путіна зустрітись із Зеленським у Москві
фото: Getty Images

Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав "неприйнятною" пропозицію очільника Кремля Владіміра Путіна зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.

Джерело: допис Сибіги на Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Сибіга прокоментував заяву Путіна на пресконференції в Пекіні в середу, де той запросив Володимира Зеленського на зустріч у Москву.

Реклама:

Очільник МЗС нагадав, що вже щонайменше сім країн готові прийняти саміт Україна-Росія, серед яких – "Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина та три країни Перської затоки".

"Це серйозні пропозиції, і президент Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент. Однак Путін продовжує гратися з усіма, роблячи свідомо неприйнятні пропозиції", – додав він.

Сибіга написав, що тільки посилення тиску може змусити Росію "нарешті серйозно поставитися до мирного процесу".

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, 22 серпня міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Владімір Путін зустрінеться з Володимиром Зеленським тільки після підготовки "програми саміту", і наразі таких планів немає.

За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів.

Напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його український колега Володимир Зеленський та кремлівський правитель Владімір Путін "ще не готові" до особистої зустрічі.

ПутінЗеленськийСибіга Андрій
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У МОН заявили, що зробили вступну кампанію до вишів "недружньою до ухилянтів"
Українець загинув внаслідок аварії фунікулера у Португалії
Ешелонована "антишахедна" система: Сирський розпорядився посилити роботу дронів-перехоплювачів
Окупанти до 16 років засудили адміністраторів телеграм-каналів затриманих у Мелітополі
Макрон: 26 країн готові або надіслати контингент в Україну, або надати певні засоби
Фіцо прямує в Україну на зустріч із Зеленським
Усі новини...
Путін
Експрем'єр Британії Джонсон розкритикував "огидне" вітання Путіна на Алясці
Путін заявив, що Україна має провести референдум стосовно територій
Путін заявив, що може закінчити війну в Україні "на прийнятних умовах", або доведеться зброєю
Останні новини
00:08
Ізраїль не пускатиме до себе Макрона, якщо він не передумає визнавати Палестину
23:55
фотоBihus.Info знайшли в "колишньої" дружини головного кіберполіцейського країни дорогоцінне майно
23:50
Що треба знати про кавун: 9 фактів від дієтолога
23:29
Зірка UFC Макгрегор балотуватиметься в президенти Ірландії
23:12
Глава МЗС Румунії пояснила свій візит до Москви у 2014 році
22:56
Італія готова долучитись до забезпечення гарантій безпеки України, але за межами її території
22:49
Російські війська атакували Харківщину: троє людей загинули, ще двоє поранені
22:43
велоспортВуельта. Іспанець Аюсо вдруге переміг із відриву, данець Вінгегор втримує лідерство
22:20
Злочинець поза контекстом: рецензія на документальний фільм Роднянського
22:09
Від початку доби на фронті відбулось 129 бойових зіткнень – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: