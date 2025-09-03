ТЦК: Чоловік вкусив поліцейського під час перевірки документів у Києві

Київський міський територіальний центр комплектації заявляє, що під час перевірки документів у столиці чоловік укусив поліцейського за руку.

Джерело: ТЦК та СП у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що інцидент стався 2 вересня під час проведення "заходів оповіщення" у Києві.

За твердженням ТЦК, військовослужбовці разом із співробітниками поліції зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів і виявили, що той у розшуку.

Дослівно: "Коли йому про це повідомили, громадянин почав поводитись агресивно. В подальшому була спроба заспокоїти громадянина, але у відповідь громадянин вкусив працівника поліції за руку. Після цього поліцією було прийняте рішення надягнути кайданки на порушника. Для зменшення ризику завдати шкоди громадянину працівник поліції попросив допомоги у військовослужбовців ТЦК та СП".

Деталі: За даними ТЦК, після цього чоловіка доставили до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської комісії.