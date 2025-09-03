Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ТЦК: Чоловік вкусив поліцейського під час перевірки документів у Києві

Євген КізіловСереда, 3 вересня 2025, 19:25
ТЦК: Чоловік вкусив поліцейського під час перевірки документів у Києві
фото: Depositphotos

Київський міський територіальний центр комплектації заявляє, що під час перевірки документів у столиці чоловік укусив поліцейського за руку.

Джерело: ТЦК та СП у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що інцидент стався 2 вересня під час проведення "заходів оповіщення" у Києві.

Реклама:

За твердженням ТЦК, військовослужбовці разом із співробітниками поліції зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів і виявили, що той у розшуку.

Дослівно: "Коли йому про це повідомили,  громадянин почав поводитись агресивно. В подальшому була спроба заспокоїти громадянина, але у відповідь громадянин вкусив працівника поліції за руку. Після цього поліцією було прийняте рішення надягнути кайданки на порушника. Для зменшення ризику завдати шкоди громадянину працівник поліції попросив допомоги у військовослужбовців ТЦК та СП".

Деталі: За даними ТЦК, після цього чоловіка доставили до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської комісії.

ТЦКмобілізаціяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп каже про розмову з Путіним "найближчим часом" і про "хороший діалог" з ним
У МОН заявили, що зробили вступну кампанію до вишів "недружньою до ухилянтів"
Українець загинув внаслідок аварії фунікулера у Португалії
Ешелонована "антишахедна" система: Сирський розпорядився посилити роботу дронів-перехоплювачів
Окупанти до 16 років засудили адміністраторів телеграм-каналів затриманих у Мелітополі
Макрон: 26 країн готові або надіслати контингент в Україну, або надати певні засоби
Усі новини...
ТЦК
З 1 вересня представники ТЦК зобов'язані знімати свої дії на боді-камери
Сухопутні війська: 91% повідомлень про порушення в ТЦК виявилися фейками
ТЦК: У Дніпрі чоловік провокував бійку і втік після пострілу в повітря
Останні новини
05:54
Трамп знизив тарифи до 15% на імпорт з Японії
04:38
Трамп каже про розмову з Путіним "найближчим часом" і про "хороший діалог" з ним
03:50
З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали всіх дітей – МВА
02:58
У п’ятницю Трамп перейменує Міноборони США на Міністерство війни – Fox News
02:00
У Дніпрі пролунали вибухи – ЗМІ
01:50
відео, оновленоВ російській Рязані горить НПЗ після атаки дронів – соцмережі
00:59
У США стартує новий сезон НФЛ: прогнози і фаворити
00:58
ЄС в ООН: Переговорам між Росією та Україною повинне передувати припинення вогню
00:08
Ізраїль не пускатиме до себе Макрона, якщо він не передумає визнавати Палестину
23:55
фотоBihus.Info знайшли в "колишньої" дружини головного кіберполіцейського країни дорогоцінне майно
Усі новини...
Реклама:
Реклама: